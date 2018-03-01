台股盤中─無畏元宵變盤 大跌百點後買盤承接 季線失而復得

在美股昨 (28) 日尾盤大跌的衝擊下，台股元宵變盤疑慮增溫，今 (1) 日早盤受到美股重挫拖累，權值股與盤面重心挖礦概念股皆走弱，壓抑內資信心，所幸盤中跌幅收斂，跌點在 50 點左右再次收復季線位置，預估成交值近 1500 億元。

台股早盤以下跌 36 點至 10779 點開出後，隨即大跌近百點，最低一度來到 10709 點，摜破季線 10745 點支撐。

美國 EIA 公布油儲增幅超乎預期，上周美國每日原油大幅增加甚至創下 1983 年以來公布數據的高點，導致國際油價走弱，其中西德州中級原油 4 月下跌 1.37 美元或 2.2%，衝擊塑化族群表現，南亞、台塑化和台化跌幅均達 2.5% 左右，台塑跌近 2%，顯然台塑四寶成為今日的壓盤主軸之一。

隨著台塑四寶走弱，台達化、華夏和台聚跌幅也均逾 1.5%，國喬、台苯和榮化跌 1% 左右。

同時，聚酯纖維相關業者走弱，遠東新、力麗、中纖和東聯跌幅 1% 左右。

擁有挖礦題材的電腦板卡族群漲多拉回，以過去漲幅最大的撼訊拉回幅度最大，今日盤中續跌近 5%，青雲跌近 4%，技嘉跌逾 1.5%；不過，承啟公布 1 月每股純益 0.08 元，年增 129.6%，股價大漲近 9%，出現強勢的補漲行情，華擎和微星均穩在盤上。

中國新能源汽車補貼政策調整確定，以確保今年新能源汽車銷量有望保持較快增長，康普和美琪瑪可望持續受惠，股價漲幅 3-4% 左右。

美琪瑪相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

國際紙漿價格攀升，使進口和國產衛生紙將於 3 月中漲價，引發民眾搶購衛生紙，儘管日前造紙類股出現獲利了結賣壓，不過，今日相關族群再次反彈，榮成漲逾 1.5%，華紙、永豐餘和寶隆均有逾 1% 漲勢。

元大投顧指出，美股仍是領頭羊，而美國十年期公債殖利率更是影響股市漲跌的重要指標，台股在回補兩個跳空缺口後，能否回補第三個缺口可作為關注焦點。

統一投顧則認為，2 月適逢農曆過年，預料上市櫃公司營收無利多表現，但 3 月起各公司股利政策將開跑，觀察近期高配發股利個股，如統一超、美律和信義等，公布股利後對股價皆有激勵效果，籌碼將有向高殖利率股靠攏的狀況。

另一方面，從春節過後的漲幅搭配成交量來看，實際買盤仍未進場，高檔套牢賣壓仍重，觀察日前受惠挖礦需求的顯卡廠，籌碼出現鬆動，市場較熱的衛生紙缺貨相關類股正隆和永豐餘，也馬上出現獲利了結賣壓。顯示短期市場仍未從先前大跌中恢復元氣，題材股利多雖有表現，但資金期望報酬率降低，買盤及賣盤會在極短期出現，統一投顧建議操作策略不宜追高。