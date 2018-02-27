台股盤後－MSCI權重調整摜壓 二線光學族群發光撐盤 終場小跌21點

台股今 (27) 日受到 228 假期前夕加上 MSCI 季度調整盤後生效，盤中一度衝過 10900 點整數關卡，不過包含權重調升個股也難有效撐盤，僅靠二線光學族群吸金，指數開高走低，尾盤遭調節賣壓摜殺由紅翻黑，終場下跌 21.23 點，以 10815.47 點作收，成交值 1356.68 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高震盪殺低，儘管盤中一度站上月線，但仍不敵調節賣壓，終場下跌 0.21 點，以 148.36 點作收，成交值 280.66 億元。

台股類股呈現跌略多於漲，跌幅最重的是之前最強勢的造紙類股，跌幅達 1.9%，貿易百貨及玻陶也下跌逾 1%，油電燃氣、其他電子、光電、化學、電機機械、建材營造、鋼鐵、汽車、電子通路、金融、電子零組件、塑膠、觀光、航運、化學生醫、紡纖、電腦設備、半導體等也均收黑。

至於逆勢上漲類股則以電器電纜最強，水泥、資訊服務、生醫、食品、其他類、橡膠等也均收紅。

台股今日資金轉向湧入二線光學股，在車用鏡頭題材帶動下，亞光強攻漲停，聯一光、揚明光、佳凌、光燿科、今國光、華晶科、新鉅科、玉晶光等漲幅也均超過 2%。股王大立光則開高走低，前半場還力守平盤之上，但中場過後就翻黑。

另外顯卡族群也因指標股撼訊遭分盤交易，雖以漲停開出，但是股價開始陷入震盪，也拖累青雲遭摜壓到跌停，映泰也收黑，至於承啟、麗臺、華擎等則仍力拼收紅。

電子權值股也沒有太多表現，其中本次遭 MSCI 權重調降最多的台積電，雖然全場力守平盤，不過最後一檔仍遭摜壓翻黑。鴻海也虎頭蛇尾，尾盤更爆出 1.38 萬張的成交量，壓抑股價下跌近 1%。另外金融股部分，元大金及中信金也均收黑。

權重遭到調降的個股也並非全面遭摜壓，包括聯發科、台塑、南亞等也均收紅。而遭到調升的個股也是互有漲跌，華邦電、日月光及瑞昱收紅，但是南亞科卻在尾盤翻黑。

華信投顧分析師曾志翔表示，台股今天主要是因為調節賣壓出籠，壓抑了指數漲勢，基本上，台股經過之前的整理過後，多方已經在 10700-10800 點及 10450-10600 點之間建立了 2 道防線，只要指數能守住，預料盤勢仍可偏多看待。