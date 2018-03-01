央行：堅持“支付為民”理念 統籌推進支付領域改革開放

3月1日消息，記者從央行獲悉，2018年2月27日至28日，人民銀行2018年支付結算工作會議召開。會議全面總結了近年來支付結算工作取得的成績，深入分析了支付産業發展面臨的新形勢，并就下一階段重點工作作出全面部署。人民銀行黨委委員、副行長範一飛出席會議并講話。

會議充分肯定了近年來我國支付産業發展和支付市場監管取得的成績。在人民銀行黨委的正确領導下，人民銀行支付結算部門與市場機構廣大同仁一道，切實貫徹落實黨中央、國務院決策部署，牢固樹立和踐行新發展理念，建立健全四梁八柱頂層設計，強力整頓支付服務市場秩序，着力推動支付産業深化供給側結構性改革，努力引導支付産業回歸本源，服務民生改善和實體經濟高質量發展，取得了令人矚目的成就。支付服務市場亂象得到有效整治，賬戶分類改革成果豐碩，支付惠民便民向縱深發展，服務經濟發展更具實效，支付産業全面開放格局逐步形成。

範一飛指出，近年來人民銀行堅持把方向、謀大局、定政策、促改革、抓實幹，努力推動支付産業健康發展，服務“五位一體”總體布局統籌推進和“四個全面”戰略布局協調推進，切實做到了堅持黨的領導不動搖，堅持改革開放不動搖，堅持強監管與促創新并重不動搖，堅持市場化原則不動搖，堅持以人民為中心不動搖。

範一飛指出，黨的十九大作出了中國特色社會主義進入了新時代的重大政治判斷，我國支付産業發展也進入了新的曆史階段。支付結算監管工作已經步入“深水區”，遇到的問題更加複雜、任務更加艱巨。支付産業供給主體多元化趨勢愈發明顯，不同供給主體發展分化明顯加劇，支付産業供給側結構性改革有待持續深化。深入貫徹落實“放管服”改革精神、實施鄉村振興戰略、推進精準脫貧工作等都對支付産業提出更高要求，“支付為民”理念有待進一步踐行。支付市場監管法制有待完善，方法和手段需要創新。支付産業對外開放新格局有待加快形成，新時代我國支付産業的雙向開放和參與國際治理水平需要跨越式提升。

範一飛強調，2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年。支付結算領域要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實黨的十九大精神以及中央經濟工作會議、第五次全國金融工作會議和人民銀行工作會議工作部署，堅持底線思維，更加主動地防範化解風險;堅持“支付為民”理念，更好地服務民生、服務實體經濟。支付結算監管要統籌處理好“放管服”三者的關系。在始終強調嚴“管”，嚴厲打擊支付亂象，規範市場秩序的同時，還要謀劃做好更高層次的“放”和“服”工作，更好地發揮支付結算工作對推動經濟高質量發展的基礎性作用。

範一飛要求，人民銀行支付結算戰線廣大幹部職工要提高“管”的站位，加強黨對支付結算工作的領導;強化“管”的權威，推進頂層設計落地生根;提升“管”的水平，推動形成科學監管;堅守“服”的初心，貫徹落實“支付為民”理念;築牢“服”的基石，持續發揮支付與市場基礎設施支撐作用;加快“放”的步伐，統籌推進支付領域改革開放。各商業銀行要切實提高思想認識，凝聚共識，更加重視支付結算工作，采取措施加快提升銀行業支付服務能力和水平。要積極開展移動支付便民示範工程;狠抓賬戶制度改革政策落實，不斷優化企業開戶服務，提升效率;配合做好支付機構客戶備付金集中存管工作，為我國支付市場發展作出更大的貢獻。支付産業各方要把思想和行動統一到黨的十九大精神上來，堅持穩中求進工作總基調，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，齊心協力，砥砺前行，奮力譜寫新時代支付體系發展新篇章。

來源：中國證券網

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