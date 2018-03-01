台灣旅行法》參院通過只待川普簽字府：我將與美討論

▲美國聯邦參議院通過「台灣旅行法」，全案程序只待川普簽字。總統府發言人黃重諺 1 日表示，台灣會針對「台灣旅行法」與美政府討論。（資料照／記者陳弘志攝 ） ▲美國聯邦參議院通過「台灣旅行法」，全案程序只待川普簽字。總統府發言人黃重諺 1 日表示，台灣會針對「台灣旅行法」與美政府討論。（資料照／記者陳弘志攝 ）

美國聯邦參議院無異議通過「台灣旅行法」（HR535，Taiwan Travel Act），全案即將送往白宮，由美國總統川普簽署後成為正式法律。總統府發言人黃重諺今 (1) 日表示，台灣會針對「台灣旅行法」的影響與助益與美政府討論。

黃重諺表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，我方誠摯感謝美國國會長期以來對台灣在各領域上的堅定支持。同時，我方也會與美國行政部門磋商，就相關事務展開討論，以提升台美關係。黃重諺說，作為國際社會的一員，台灣會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

根據美國參議院所通過的台灣旅行法，法案鼓勵台美所有層級官員互訪，如果川普批准簽署成法律後，美台間高層級官員互訪將從此解禁。

美國與中華民國斷交後，我方總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長開始無法訪問華府。美國過去有官員訪台，也會避免會晤敏感的我方國防與外交官員。台美斷交後，美國與我方的交流以商務和教育相關事務為主。

美國眾議院先於 1 月 9 日無異議通過台灣旅行法，隨後參議院外交委員會於 2 月 7 日也通過台灣旅行法，今天在美國參議院全體院會上表決獲得通過，全案將交由美國總統川普做最後決定。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』