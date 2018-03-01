南非版轉型正義？國會擬修憲 無償沒收白人土地

南非國會周二 (27 日) 通過一項動議，原則上同意修憲，以便無償沒收白人的土地。動議獲得通過後，將提交憲法審查委員會處理，並聽取公眾的意見。該委員會必須在 8 月 30 日或之前向國議作報告。目前尚未清楚修憲何時進行。

經過表決，這項動議獲得 241 票贊成而通過，有 83 人投了反對票。動議得到了執政黨非洲國民大會的支持，該黨在國會中佔據 6 成以上席位。

農村事務和土地改革部長恩克維蒂表示，「非國大」十分支持無償徵地的提案。毫無疑問，土地應該被無償徵收。該部副部長斯瓦特沙也說：「非國大致力於建立一個平等的社會，希望每個人都從中受益。」

這項動議由激進黑人政黨經濟自由鬥士的黨魁馬勒馬提出。他聲稱：「種族和解的時代已經結束，現在是找回公正的時候了。」他還說，此舉不是為了報復白人，而是要恢復深深植根於土地的黑人尊嚴。

在國會中，只有原先白人陣營的民主聯盟、新自由陣線、人民大會黨等政黨表示反對。一位民主聯盟籍的議員認為，毫無疑問需要糾正過去的錯誤，但沒有補償的徵收「不應成為解決方案的一部分」。

另有持反對立場的議員表示，無償徵收土地將出現不可預見的後果，「不符合南非的利益」。

南非雖已結束種族隔離政策多年，但政府去年的核數報告顯示，該國 72% 的農地仍由白人擁有。