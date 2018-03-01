ASM(00522-HK)2017年度盈利勁升92% 惟第4季後勁不繼

ASM(00522-HK)2017年度業績，股東應佔利潤28.15億港元，同比增長92.3%；末期息每股1.3港元，升11.8%；每股盈利升91.1%至6.9港元；收入升23%至175.23億港元。

期間包括來自可換股債之調整賬面增加2.02億港元。2017年新增訂單總額創新高達23.4億美元，同比增加24.7%；至2017年底未完成訂單總額為5.386億美元，同比增加27.2%。不過，2017年第4季度業務顯著回軟，環比稅前利潤跌50.2%至5.29億港元。

分部業績看，2017年來自後工序設備的分部溢利為21.69億港元，同比升45.8%；來自SMT解決方案升87.4%至10.84億港元；來自物料則跌24.7%至1.28億港元，當中包括商譽減值。

年內來自最大市場中國收入增長14.9%至74.69億港元；另外，非流動資產以香港市場增長最凌厲，升近1.6倍至1.76億港元；馬來西亞亦升51.6%至2.77億港元。2017年貿易及其他應收賬款增長37%至60.59億港元。

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