說好的不撤資？李嘉誠再賣廣東3800畝地產 套現出場了

常把「不會撤資」掛在嘴上的香港首富李嘉誠又賣土地了！廣州粵泰集團 26 日發佈停牌公告，宣佈該公司計畫收購廣東省江門市碧海銀湖公司 100% 股權。碧海銀湖公司擁有碧海銀湖專案，擁有 3800 畝土地。碧海銀湖前身是李嘉誠旗下的「江門市和記黃埔地產有限公司」，這次被出售後，李嘉誠將再次從中國房地產項目套現退出。

綜合澎湃新聞、明天財訊報導，2013 年，李嘉誠將碧海銀湖專案規劃成集遊艇俱樂部、馬球、購物、娛樂休閒、高檔住宅於一體的綜合性大型商業地產項目，該項目占地逾 233 萬平方米，總建築面積超 42 萬平方米。

面對這塊大肥肉，粵泰股份 (600393-CN) 早在 2016 年就有意接盤。為此，控股股東廣州粵泰控股集團有限公司曾為獲得該項目而公開籌措資金。根據當年 7 月發佈的「浙金 • 匯業 51 號江門專案集合資金信託計畫」，廣州粵泰擬發放 8.2 億元人民幣的信託貸款，融資目的是用於併購樂活中國投資有限公司 95% 權益，進而獲得樂活中國旗下碧海銀湖房地產有限公司 95% 的權益。

粵泰股份停牌前股價

歷經近 2 年的運作，粵泰股份終於成功將碧海銀湖納入囊中。據粵泰公告顯示，粵泰股份擬通過發行股份的形式，向關聯方及協力廠商收購碧海銀湖 100% 股權。

工商資料顯示，碧海銀湖公司早在 2007 年 2 月就已成立，經營範圍包括旅遊、酒店、房地產開發、物業等，由李嘉誠旗下的和記黃埔地產 (珠海) 占股 90%。

但碧海銀湖專案在成立當年即獲得 3800 畝土地後，開發進度卻異常緩慢。該專案直到 2010 年才開始地質處理工程，2013 年進入開發階段並對外招商。

2016 年 8 月，正當李嘉誠頻頻出售大陸和香港大批資產時，江門市和記黃埔地產有限公司更名為江門市碧海銀湖房地產有限公司。2017 年 8 月，企業法人股東再次發生變更，江門市樂活企業策劃有限公司正式成為企業法人股東；2018 年 1 月，江門市樂活企業策劃有限公司將註冊資本增加至 7 億元，成為公司 100% 控股股東，和記黃埔地產 (珠海) 有限公司則正式撤出了碧海銀湖項目。

截止目前，李嘉誠 8 年來已經靠賣房賣地套現近 3000 億港元。在 2018 年《富比士》富豪榜上，李嘉誠以 360 億美元 (約合 2817 億港元) 蟬聯香港首富，而這些年賣掉的近 3000 億港元資產竟然與其身家已不相上下。

2013 年，李嘉誠將東方匯經中心出售給交通銀行。之後，李嘉誠又賣了北京三裡屯的地標建築盈科中心，將旗下的長和投資全部出售已持股多年的的長園集團股權；15.4 億賣掉了上海黃浦江西岸虹口區的盛邦國際，獲益近 3000 萬；以 5.2 億賣掉了位於香港新界的商業地產物業盈暉薈。

2016 年，李嘉誠更是以 200 億元賣掉了上海陸家嘴的「世紀匯」綜合體。這次交易給長實地產帶來 54.3 億元的收益，創中國史上最大宗單一物業交易記錄

2017 年，李嘉誠出售大陸和香港資產的消息就沒有斷過，尤其是下半年更是短短數月內就賣得 900 億港元。

2017 年 7 月底，李嘉誠以 145 億港幣出售和記電訊國際有限公司，而該公司早在 2004 年就已上市。

2017 年 9 月，李嘉誠表示將出售兩宗分別於 1993 年和 1998 年買入的位於「世界最貴街道」的地塊，此次交易獲利約 19.3 億港元。

2017 年 11 月 1 日，李嘉誠名下長實集團將宣佈以 402 億港元轉讓中環中心，該項目 1998 年落成，一度是香港的標誌建築之一。

2017 年 12 月 20 日，李嘉誠麾下長江實業集團有限公司的附屬公司置富產業信託還宣佈，以 20 億港元 (2.56 億美元) 出售香港一座購物中心。

2018 年初，李嘉誠又能從江門和重慶的地產項目大賺數百億元。