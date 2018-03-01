【異動股】量子思維(08050-HK)跌6.75% 擬投資中信網安

量子思維(08050-HK)今早直線下挫，截止發稿，跌6.75%，成交2000股，報1.52港元。

該公司昨晚公布，茲題述增資協議以及認購及視作出售于深圳安信之股權的公告，根據增資協議，動網電訊及中信網安擬認購深圳安信合共人民币1200萬元的注冊股本，此後，深圳安信由公司間接全資附屬深圳雲博、動網電訊及中信網安分别擁有60%、30%及10%。

公告日期，已完成有關上述認購事項的工商主管部門及商務主管部門相關程序，惟動網電訊及中信網安尚未繳足彼等各自認購的注冊股本。深圳雲博獲動網電訊告知，其無意繼續進行認購事項。另一方面，集團一直物色其他業務擴張的機會，包括但不限于投資中信網安。

經訂約方之間進一步協商後，2018年2月28日，深圳雲博分别與動網電訊及中信網安訂立買賣協議I及買賣協議II，據此，深圳雲博擬向動網電訊及中信網安收購彼等各自于深圳安信的股權，代價人民币1.00元。

董事會亦公布，同日，深圳安信與賣方深圳市量子科技訊息有限公司已訂立諒解備忘錄，據此，深圳安信擬購買中信網安全部股權的70%。

董事會認為，投資中信網安將會為集團增加商機，可利用中信網安的網絡及資源進行業務擴張，塬因是中信網安主要業務涉及提供與網絡電子身份有關的核驗服務，為SIM卡營運商開發電子身份發行及核驗服務的系統，推廣為互聯網身份核驗服務的平台，以及提供SIMeID卡持有人的身份核驗及行為核驗服務以及線上應用。

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