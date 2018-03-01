【異動股】中國鋁業(601600-CN)低開近8%打開連續跌停 復牌四日市值縮水近400億元

復牌後連續三日跌停的中國鋁業(601600-CN)今日打開連續跌停，開盤跌7.63%股價報5.45元，已跌破了6元/股的增發價格;截止發稿，中國鋁業現跌6.27%報5.53元，成交金額逾20億元，目前總市值為821億元，市值較停牌前縮水近400億元。

事情起因或源于公司複牌前發布的購買資産方案。公司計劃向華融瑞通等8家交易對手方增發21.17億股,用于購買包頭鋁業、中鋁山東等4家公司的股權。對于上市公司原股東而言，由于中國鋁業此次計劃增發21.17億股,將導緻公司總股本從149億股增加至170.2億股，原股東股份相應稀釋。這或許也是機構選擇撤離的原因之一。更為重要的是,停牌前與複牌後，鋁行業的環境出現重大改變。

中國鋁業2月28日晚發布公告稱，公司股票2月26日復牌以來連續三日跌停，經核查，公司目前生産經營活動一切正常，内、外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重大信息。

中國鋁業認為，近期鋁價變化屬于有色金屬行業正常波動，并未受到重大不利影響。而從供給側改革的效果看，3月起鋁消費快速恢複，市場的支撐作用在逐漸增強。

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