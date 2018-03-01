芝加哥國際機場之爭：擴建減少壟斷

據了解，芝加哥市長 Rahm Emanuel 這 1 年來努力推動擴增市內奧黑爾 O'Hare 國際機場，提出近 85 億美元的投資增加新閘門、候機大廳、航站、及 72% 的土地面積增加等改善。

然而，以營收及機數來算、全球最大的美國航空 American Airlines (AAL-US) 提出抗議，認為 Emanuel 有意圖利競爭對手聯合航空 United Airlines (UAL-US)，給予更多閘門數及其他優惠。美航及聯航都於芝加哥奧黑爾機場設立轉運中心。

美三大航空轉運中心表

美國六大航空中的美國航空、聯合航空、達美航空 Delta Airlines (DAL-US)、及阿拉斯加航空 Alaska Air (ALK-US) 為「傳統」航空公司。設有轉運中心 (hub) 據點，以軸輻式系統做航線的設立。 西南航空 Southwest Airlines (LUV-US) 及 Jetblue (JBLU-US) 為「廉價」航空公司，啟用點對點運輸方式，沒有轉運中心據點。

由航空交管處長 Ginger Evans 擁護的聯航提出抗議，提道美航因商業決策失誤導致自己的閘門量減少。Emanuel 認為擴增機場是提高芝加哥航運競爭力的首要目的，同時也希望藉此減少美航與聯航的幾乎壟斷力道。他提道，「未來的控制權將不再是兩家航空主導，而是市政府」。

報導指出，雖然美航威脅有退出芝加哥市場的可能，但 Emanuel 於今年 5 月、35 年來各航空的合約到期日，還是將提高閘口價位及競爭力。去年芝加哥機場的 7980 萬名旅客中，有 44% 是搭乘聯航、37% 搭美航，而第 3 及第 4 名的達美及 Spirit 航空則只各佔了約 4%。

同樣於 2005 年威脅離開西雅圖國際機場的西南航空雖然最後未達成目的，但還是降低了部份機場建設支出。業內分析集團 Atmosphere Research 分析師 Henry Harteveldt 提道，芝加哥商業市場極大、及飛往中部的據點優勢，難以想象美航會有離開此轉運中心的想法。

如拓展機場成功，芝加哥國際機場將從現有的 185 道閘門提升至約 220 道。今年數據顯示，聯航的芝加哥閘門數較美航的多出了約 17 道。

惠譽 Fitch 評級提道，目前芝加哥奧黑爾機場債務達 70 億美元，幾年後可增加至 100 億美元。

目前長榮航空 (2618-TW) 有桃園直達芝加哥奧黑爾的班機。

美國航空及聯合航空週三 (28 日) 股價未大幅波動，美航下跌 0.02% 至 54.25 美元，聯航下跌 0.12% 至 67.79 美元。