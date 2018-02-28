媒體：入股戴姆勒之前 吉利曾接觸過菲亞特

摘要：據彭博，吉利在入股戴姆勒之前，曾就收購事宜先與菲亞特克萊斯勒汽車公司進行了非正式地討論，但由於雙方對菲亞特克萊斯勒未來估值存在不同看法，吉利沒有提出正式報價。去年，多家媒體報導稱，中國長城汽車有意收購菲亞特克萊斯勒旗下的Jeep品牌。

據彭博報導，吉利在入股戴姆勒之前，曾就收購事宜先與菲亞特克萊斯勒汽車公司(Fiat Chrysler Automobiles NV，FCA)接觸。

上述報導援引知情人士稱，浙江吉利控股集團與菲亞特克萊斯勒就潛在收購進行了非正式地討論，但由於雙方對菲亞特克萊斯勒未來估值存在不同看法，吉利沒有提出正式報價。

2月24日，李書福旗下吉利集團有限公司宣布，通過旗下海外平台收購戴姆勒股份公司9.69%具有表決權的股份，交易市值估計近90億美元。

收購完成後，吉利集團將成為戴姆勒最大單一股東，並承諾長期持股。這一交易將成為迄今為止中國企業在西方汽車工業中的最大手筆投資。

AutoLab分析指出，戴姆勒只是吉利謀劃的一盤大棋上的一顆棋子。同時在吉利視野範圍內的項目出了戴姆勒外，還包括捷豹路虎和FCA。分析認為，李書福正在構建一個聯盟。而後兩者的收購與戴姆勒相比，推進並沒有那麼順利。顯然包括長城、廣汽在內的國內競逐者，為捷豹路虎和FCA帶來了「選擇困難症」。

李書福在接受寰球汽車採訪時提到，他預測未來傳統汽車行業只有兩三家企業能活下來，所以必須合作。這一觀點恰恰與菲亞特克萊斯勒的CEO馬爾喬內(Sergio Marchionne)不謀而合。

2014年初，義大利菲亞特汽車完成收購美國車企克萊斯勒所有股權，兩家公司合併後成為現在的菲亞特克萊斯勒汽車公司。

菲亞特克萊斯勒計劃在2018年底實現利潤較2016年翻番。菲亞特克萊斯勒CEO馬爾喬內今年早些時候曾宣稱，如果公司充分挖掘旗下Jeep品牌的潛力的話，有望在未來五年裡實現利潤翻番。

菲亞特克萊斯勒股價過去12個月大漲了69%，市值達到270億歐元。

去年，多家媒體報導稱，中國長城汽車表示有意收購菲亞特克萊斯勒汽車公司。亦有部分媒體稱，長城僅有意購買FCA旗下的Jeep品牌。長城汽車總裁王鳳英也公開表達了對Jeep的興趣。

中國車企正越來越多地通過收購發展成熟的外資品牌來提升技術和經驗。

早在2010年，年利潤只有10億人民幣的吉利就以蛇吞象的方式吞併沃爾沃而備受業界關注。

當年，吉利控股以18億美元收購了福特汽車公司旗下沃爾沃轎車公司的全部股權收購，包括3家工廠、1萬多項專利權、完整的研發體系、員工體系、零部件供應鏈以及遍布全球的銷售與服務網路等。

時隔七年之後，去年5月，吉利簽約收購馬來西亞唯一的整車企業寶騰49.9%的股權，以及寶騰旗下路特斯（蓮花）51%的股權。

『新聞來源／華爾街見聞』