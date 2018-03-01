金融界都在問：比特幣已成為整個市場的領先指標？

摘要：「新債王」Gundlach 指出了一個有趣的現象：比特幣去年 9 月以來直線上升，與美股走勢暗合；到 12 月時比特幣觸頂回落，似乎也預示了美股 2 月的深跌盤整。雖然可用來統計的歷史數據不算多，但比特幣價格與美股大盤走勢的正相關性，是否暗示比特幣已經成為領先指標？

因為一場兩年來罕見的深跌盤整（從 52 周新高跌超 10%），美股大盤在 2 月中止了此前連續 10 個月線收高的記錄。當人們還在討論誰是罪魁禍首時（VIX 衍生品還是通膨走高？），被華爾街譽為「新債王」的雙線資本創始人 Gundlach 指出了一個有趣的現象。

華爾街見聞曾提到，Gundlach 在上周五接受財經媒體 CNBC 採訪時有一個金句：「如果你想要知道股市的走向，就去觀察比特幣」，因為比特幣走勢基本等於大眾與市場情緒的典型代表。

他發現，比特幣去年 9 月 7 日以來的價格屬於「直線上升」，從 4500 美元一路飆升至近 2 萬美元，同期美股三大指數的走勢也是這樣。但比特幣在去年 12 月中旬觸頂後開始崩跌，似乎預言了美國股市接下來的動作：1 月 29 日起的一周內跌至技術位盤整區間。

Gundlach 甚至稱：「如果股市再度下跌，我認為將由比特幣新一輪跌幅引領。我個人實際上用比特幣等投機性資產的情緒指標，作為未來股市可能性的一種指導。」

金融部落格 Zerohedge 因此發問，比特幣是否如這位金融大咖所言，已經成為整個市場的領先指標，而不再是此前「被鼓吹」成與其他資產相關性不強的非傳統避險資產呢？

事實上，Gundlach 的觀點並不孤立，德銀早在 1 月 22 日美股觸頂前就發現，從 2017 年底開始，比特幣的價格變動與美股「恐慌指數」VIX 呈現更強的負相關性，即 VIX 上升時伴隨比特幣下跌。

這一模式在諮詢機構 DataTrek 的本周研報中更為「清晰」（distinct pattern）。分析師 Nicholas Colas 團隊認為，比特幣在資本結構中作為一種風險最高的資產概念，已逐漸獲得全球市場共識。隨著數位貨幣正成為主流金融資產的一部分，它們的命運也與「風險承受度」更緊密地掛鈎。

他的統計模型覆蓋了兩大標的過去 10 天的滾動均值，發現在本月美股深跌時，比特幣價格與標普 500 大盤走勢「顯然存在一個高度相關的紐帶」。

當 2 月 6 日美股還在下跌通道時，這一相關性達到了 - 1.0 到 + 1.0 區間內的 0.79。不過價格（點數）之間的正相關隨後快速減弱，到 2 月 21 日美股止跌反彈後變為了負值。

如果把統計時間擴大到過去 90 天的滾動均值，這種相關性也依舊存在，而且比過去兩年（統計起點為 2016 年 1 月）都要高。研究發現，相關性抬升的轉折點是 2017 年 8 月，當時比特幣與美股走勢從完全不相關，一下漲到了相關度為正的 0.10，目前維持在 0.25-0.30 之間。

Zerohedge 分析認為，雖然這種相關度在統計學上不屬於絕對高位，但已經足夠引發市場參與者重視。由此得出的結論是，比特幣在價格下跌時似乎更能作為大盤下跌走勢的前導指標。這樣分析也符合邏輯，當市場的風險承受力突然發生轉折時，會令資本蜂擁流出其他風險資產類別。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 也曾在 2 月研報中發問，下一個市場的領先指標是比特幣嗎？伴隨而來的問題是：比特幣的高波動性，也會成為未來大盤的「命運導師」嗎？

『新聞來源／華爾街見聞』