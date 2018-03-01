【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到聯準會新任主席 Powell 於國會證詞偏向鷹派，市場擔憂升息腳步加快美股大幅下跌之下，使得台股再度下跌，終場加權指數下跌 29.68 點，依舊受到月線下彎的壓力，而外資在現貨部分賣超 28.80 億，合計三大法人現貨淨賣超 44.06 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國 FED 新總裁 Powell 在眾議院的證詞指出，勞動市場持續強勁，通膨正向 2% 目標趨近中，並強調經濟成長與通膨力道增強，使得市場預期今年將升息 4 碼機率已上升到 50%，10 年期美債殖利率從 2.86% 上升到 2.91%，道瓊指數因而連二日重挫達 680 點，美元指數則連續二日上揚，並突破了 2 月份高點，非美貨幣則大多下跌，歐元期貨創一個半月新低，英鎊期貨已來到季線下方。

《國際商品市場焦點分析》

受到美聯儲新任主席 Powell 國會證詞鷹派發言衝擊，美元急漲同時美股則是連續兩日下挫，原油市場因此受到拖累，同時美國上週原油庫存增加 300 萬桶，且每日產量也創下 EIA 公布數據來新高，油價受到雙重打擊連續失守 63 及 62 美元關卡；美國大平原地區小麥產地氣候乾燥再度引起市場擔憂，小麥價格無懼美元走強，５月期貨收盤大幅走高 4.71%。

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