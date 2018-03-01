前所未有大陸發布31條惠台措施

春節連假甫結束，中國大陸送出惠台大禮！國台辦發言人安峰山 28 日表示，為貫徹中共十九大精神與習近平對台重要思想，陸方即日起發布實施《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱《若干措施》），將逐步給予台企、台胞和陸企、陸胞相同的待遇。不過，陸委會對此表示，陸方此舉意在提升單方獲益的經濟發展目標、吸納台灣資源，期盼能以利益換取我方的政治認同，並呼籲有意赴陸的民眾和企業，謹慎評估可能存在的成本風險與效應。

安峰山說明，《若干措施》共出台 31 條具體措施，其中 12 條措施涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，包括明確台企參與「中國製造 2025」、享受稅收優惠政策、參與國家重點研發計畫項目等；19 條措施涉及逐步為台胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸民眾同等待遇，包括向台胞開放 134 項國家職業資格考試、參與千人計畫或萬人計畫等各類基金項目等，並放寬台灣影視和圖書等市場准入限制。

安峰山解釋，這 31 條措施有 3 方面特點，一是為台企與台胞，提供與陸企和陸胞同等待遇；二是量身訂製，為台企及台胞的特殊情況與需求提出針對性強的解決方法；三是受益廣泛，涵蓋產業、財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等多個領域，開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，都是前所未有的。

安峰山強調，《若干措施》體現了陸方率先同台胞分享大陸發展機遇的真誠意願，彰顯了「兩岸一家親」的重要理念，將給台企和台胞帶來巨大機遇和實實在在的獲得感，表明陸方辦實事、辦好事的決心和誠意，盼能不斷增進兩岸同胞的親情和福祉。

陸委會回應說，大陸對台政策主張未有改變，近期除不斷對台緊縮施壓，並同步釋出所謂的「惠台措施」拉攏台灣民眾。陸方此舉意在提升單方獲益的經濟發展目標、吸納台灣資源，期盼能以利益換取我方的政治認同。陸方這次宣布的惠台措施，均涉及各部委間的協調落實，對岸是否有具體配套到位或實際執行成效評估，均須再做仔細觀察。

陸委會指出，我政府正視台灣經濟、科技文化產業及青年人才的優化政策，呼籲陸方任何舉措，都應確實保障台灣人民權益，並以互惠互利為目標，排除政治操作才能有助雙邊關係的良性發展，也提醒有意赴陸的企業和民眾，兩岸在制度、法規、市場環境及理念價值等有所差異，參與前應謹慎評估可能存在的成本風險與效應，以維護自身權益及安全，陸委會與相關部會將持續密注後續發展，及對我相關產業及人才的可能影響。



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