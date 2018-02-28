「中華明國」？新新台幣設計首獎誤植鬧笑話

民進黨立委高志鵬推出的「新新台幣」設計比賽，昨（ 27 ）日公布結果，由 Yujun Lin 設計的「福爾摩沙－美麗之島」奪下首獎，後續引發民眾兩極反應。網友也抓包網路人氣獎創意組首獎有錯字，將中華民國寫成「中華明國」，網友直呼「鬧笑話了」。

立委高志鵬於去（ 2017 ）年提出新台幣改版計畫，並且自費舉辦「新」新台幣設計比賽，比賽結果於昨天出爐，由 Yujun Lin 所設計的「福爾摩沙－美麗之島」奪下首獎。

只不過比賽結果出爐後，引發網友正反兩極反應，有些網友大讚設計「很漂亮」、「值得收藏」，但也有人認為這樣的活動是浪費公帑。

今天有眼尖網友更抓包網路人氣獎創意組首獎的「台灣藍鵲－發現台灣之美」，上頭的中華民國被誤植為「中華明國」，讓網友傻眼表示「是推翻元朝的明國嗎？」「連國號都改了」、「審核時都不用看一下嗎」、「鬧笑話了」。

央行前總裁彭淮南日前曾說過，假設新台幣要改版，估計要燒掉 500 億元的代價，許多網友因此紛紛痛批換新台幣這個行為根本是「浪費錢」、「沒事找事做」。



▲網路人氣獎創意組的首獎竟誤將中華民國植成「中華明國」。（圖／翻攝自官網）



▲ Yujun Lin 所設計的《福爾摩沙 - 美麗之島》奪下首獎。（圖／翻攝自官網)）

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