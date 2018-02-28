NBA／詹皇追平喬丹又創紀錄霸氣說無須比較我是唯一

騎士「小皇帝」LeBron James 今 (7) 日出戰籃網繳出 31 分 12 籃板 11 助攻，拿下本季第 12 次、生涯第 67 次「大三元」，更驚人的是 James 締造 NBA 史上唯一 1 位生涯達 3 萬分、8000 籃板與 8000 助攻的傳奇紀錄

「我認為我不需要跟其他人比較，我是獨一無二的球員，聯盟中沒有人跟我的打法一樣，我為此自豪並更加努力。」James 說。

今天之前 James 差 10 助攻就能達到生涯 8000 助攻里程碑，今天不僅順利達標又締造紀錄，拿下「大三元」達成 2 月場均大三元數據，賽後騎士主帥 Tyronn Lue 驚嘆，「史上第一人，天啊，我們有的是什麼怪物球員。」

James 追平「籃球大帝」Michael Jordan，成為史上第 4 位單月 (至少出賽 10 場) 平均「大三元」球員，前 3 位則是是「大 O」Oscar Robertson 的 11 次、「威少」Russell Westbrook 的 5 次與 Wilt Chamberlain 的 2 次。

James 表示他不是一名得分手，但他一直朝著成為有「大三元」威脅性的球員而拚戰，「我可以支配球，搶籃板，我努力在攻守兩端幫助我的隊友，我喜歡讓每個隊友都能融入球隊。」

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