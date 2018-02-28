【異動股】環保板塊拉升走強 三維絲(300056-CN)漲停

今日早盤，環保板塊拉升走強。截至發稿，三維絲(300056-CN)漲停報7.02元，博世科(300422-CN)漲8.55%報15.37元，科融環境(300152-CN)漲5.10%報4.74元，南華生物(000504-CN)漲3.25%報24.45元，東江環保(002672-CN)漲3.19%報15.22元，高能環境(603588-CN)、碧水源(300070-CN)漲逾2%，清新環境(002573-CN)、中再資環(600217-CN)、先河環保(300137-CN)、國祯環保(300388-CN)等股紛紛上漲近2%。

環保部2月27日召開新聞發布會，表示正在抓緊研究起草藍天保衛戰的三年作戰計劃。主攻陣地是京津冀及周邊等重點區域，主攻方向是着重解決産業結構、能源結構、交通結構等問題。突破點就是聯防聯控，重點解決重污染天氣，因為人民群衆最不滿意的就是重污染天氣;

此外，從國家稅務總局獲悉，4月1日環境保護稅將迎來首個征期。

業内人士表示，大氣污染在未來三年内將成為整治與投入的重點，2018年在氣源有保障的前提下預計完成煤改氣、煤改電400萬戶，較2017年有大幅增長，非電行業延期治理政策亦有望出台，相關公司有望受益。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)