鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-11 15:50

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十年前，「垃圾圍城」還是新聞頭條的常客，但如今中國垃圾焚化廠卻陷入「無垃圾可燒」的尷尬，有陸媒報導指湖南兩家焚化廠為搶垃圾給物業付每噸人民幣 50 元 (約台幣 210 元)「介紹費」被通報，廣州填埋場重新開挖 350 萬立方公尺陳腐垃圾，河南、陝西等地焚化廠因垃圾量不足單爐運轉，這一情況反映出中國環保產業的劇烈變遷。

薪水發不出！陸垃圾荒致焚化廠陷停擺危機 專家：補貼政策造成瘋狂擴張 業者被逼「出海」

「垃圾圍城」一度是個嚴峻的環保問題。2020 年 2 月底，中國最大垃圾掩埋場西安灞橋江村溝垃圾填埋場封場。這座面積逾 1000 畝、相當於 100 個足球場的垃圾掩埋場原本設計運行年限 50 年，但因城市垃圾產生速度過快，在被使用了 25 年後便提前「退休」，但如今很多城市已不再需要垃圾掩埋場，因為都拿去燒掉了。

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數據顯示，到 2023 年，中國城市的生活垃圾中有 78.3% 都是焚燒處理掉的，掩埋量佔比已下降到 13.2%，但今年卻有多個垃圾焚化廠面臨無垃圾可燒而陷入停擺。

《華商韜略》報導，走進中國陝西省渭南蒲城縣一家垃圾焚化廠，年設計處理 18.25 萬噸垃圾的設備，實際年處理量僅 13.3 萬噸，河南周口市商水靜脈產業園的焚化工程啟動後，曾因垃圾不足連續數月單爐運作，更有央企員工感嘆稱「沒垃圾，連薪水都發不出。」這些場景的背後是中國垃圾焚化廠平均 60% 的負荷率，40% 產能閒置，相當於 76 個焚化廠全年停擺。

這種「飢餓」源自於瘋狂的擴張。截至 2024 年，中國垃圾焚化廠數量已達 1010 家，佔全球近半。政策東風下，產業迎來黃金期，2003 年特許經營模式破冰，2006 年再生能源補貼提升利潤空間，2014 年污染控制標準化解「鄰避效應」，推動焚化廠如雨後春筍般冒出。

廣州在 2015 年至 2019 年連續投入 5 座廠，成為中國首個「零掩埋」城市，光大環境 6 年從 15 個計畫狂飆至 168 個，每日處理 13.5 萬噸垃圾，相當於 1.2 億城鎮居民日產生量，瀚藍環境收購創冠中國後，處理規模一年激增近 4 倍。

產能過剩的背面，是中國垃圾焚化技術的「逆襲」與產業的「出海」。當中國國內每日 111 萬噸垃圾處理能力 (2024 年數據) 遭遇垃圾產量不足，中國企業將目光投向海外，越南芹苴焚化廠裡，椰子殼每 4 個發電 4 小時，居民稱其「像公園」，英國、法國引進中國生產線，中東、東南亞 50 餘個海外項目落地。

技術優勢則是底氣所在。上海環境首創 FAST 工藝，將飛灰轉化為工業鹽和爐渣集料，光大、三峰等企業排放值優於歐盟 2010 標準，完整產業鏈覆蓋清運、藥劑、設備、下游材料銷售，甚至帶動就業。

報導指出，這一改變與「地溝油變航空燃油」的故事異曲同工。從「垃圾圍城」到「垃圾不夠燒」，從「環境換發展」到「技術贏市場」，中國垃圾焚燒產業的崛起，本質是商業利益與技術創新的雙重驅動。