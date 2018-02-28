最新民調柯文哲大幅領先丁守中、姚文智

台灣民意基金會今（28）日召開「天龍國選民眼中的柯文哲：2018 台北市長選情基本調查」」民調發表會，最新民調結果顯示，37.3% 的民眾認為民進黨應推出自己的人選，不過民調也顯示，47.6% 支持台北市長柯文哲，25.2% 支持前國民黨立委丁守中，15.6% 支持民進黨立委姚文智。

關於民進黨 2018 台北市長選舉應否推出自己的候選人？最新民調結果顯示，在台北市二十歲以上的成年人中，37.3% 認為民進黨應推出自己的人選，31.9% 認為應像上次一樣禮讓柯文哲，19.2% 沒意見。換言之，最新民意顯示，在台北市選民當中，自推派比禮讓派多 5.4 個百分點。

在假定柯文哲、姚文智與丁守中三人競爭狀態下，選民傾向支持誰？最新民意顯示：47.6% 支持柯文哲，25.2% 支持丁守中，15.6% 支持姚文智。換言之，現任市長柯文哲在面對兩大黨都推出自己候選人的情況下，領先支持度排名第二的國民黨人丁守中 22.4 個百分點，同時，領先支持度排名第三的民進黨人姚文智 32 個百分點。

而在民進黨不推人，柯文哲與丁守中兩人對決的狀態下，最新民意顯示：54.7% 支持柯文哲，31.1% 支持丁守中。換言之，在兩人對決的態勢下，柯文哲目前領先丁守中 23.6 個百分點。柯文哲擁有壓倒性的優勢。

關於柯文哲三年多來的整體施政表現，最新民意顯示：9.1% 非常滿意，45.5% 還算滿意，27.2% 不太滿意，12.2% 非常不滿意道。換言之，在二十歲以上的台北市民中，有明顯超過半數的人（五成五）基本上滿意柯文哲上任三年多來的施政表現，但也有近四成的人不滿意。

關於歷任台北市長誰的的施政表現最好？最新民意顯示：37.1% 說是陳水扁，20.2% 說是馬英九，19.4% 說是柯文哲，13.4% 說是郝龍斌。換言之，在二十歲以上的台北市民眼中，歷任民選市長的施政表現，陳水扁第一，並領先第二的馬英九 17 個百分點；而現任且頗受台北市民肯定的柯文哲市長僅排名第三，郝龍斌則敬陪末座。

關於當前台北市藍綠勢力誰大誰小的問題？最新民意顯示：在二十歲以上的台北市民中，約三成二是民進黨認同者，約兩成九是國民黨認同者，還有三成四中性選民。整體來看，民進黨認同者比國民黨認同者多三個百分點。如果說，「政黨認同」是最穩定可靠的指標，那麼目前台北市的政治生態是「綠略大於藍」，而非過去的「藍大於綠」。

本次調查由山水民意研究公司負責，訪問期間是 2018 年 2 月 24-25 兩天；以台北市為範圍的二十歲以上成年人；有效樣本 1070 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 3 個百分點。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』