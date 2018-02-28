「安屎之亂」驚悚片全台上演消基會籲政府凍漲衛生纸價

新春第一驚悚片「安屎之亂」全台真實上演？日前傳出國際紙漿價格上漲 40% ，連帶影響國內衛生紙業者也紛紛喊漲，最高漲幅近 3 成，意外掀起一股全民搶購衛生紙運動，導致實體賣場貨架被搬空、網購平台大缺貨的現象發生，還被英國媒體《 BBC 》網站報導。消基會呼籲政府應協調業者宣示凍漲衛生纸價，以消除民眾短期恐慌亂象。

因國際紙漿價格上漲，國內衛生紙生產業者撐不住，預計 3 月起漲價，最高漲幅近 3 成，買一串須多付一個便當錢，造成民眾紛紛赴賣場搶購。即使 25 日行政院消保處出面滅火，高調辦記者會保證 3 月中前不會漲價，反而更助長這波搶購風潮，賣場一開門衛生紙就被秒殺，甚至連網購平台也大缺貨。



▲消基會調查 26 、 27 日賣場衛生紙銷售狀況，發現貨架上幾乎空空如也。（圖／消基會提供）

根據消基會調查 26 、 27 日賣場衛生紙銷售狀況，發現貨架上幾乎空空如也。有民眾向消基會反映，跑了近 10 家超市或藥妝店，竟然買不到衛生紙；也有民眾表示，衛生紙早已悄悄上漲 20％ ，並不如業者所宣稱的 10 年未漲。

為此消基會呼籲政府，應嚴加查處業者的聯合行為，壓制漲價之風，引導業者緩慢調整，不應造成立即性恐慌，並輔導業界多生產符合衛生、安全品質的再生衛生紙，以符合綠色消費風潮。同時對業者喊話，切勿以假消息行囤貨之實，再藉漲價謀取私利。



▲有民眾向消基會反映，跑了近 10 家超市或藥妝店，竟然買不到衛生紙。（圖／消基會提供）

消基會也呼籲民眾，囤積衛生紙恐因潮濕環境而發黴，要停止恐慌心情，暫時不要搶購衛生紙，另外可購買再生衛生紙響應綠色消費，或是以減少購買、使用，來遏制不肖業者的哄抬物價。



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』