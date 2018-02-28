國際紙漿為何飆漲？因為大陸拒收這個

隨著國際紙漿價格連年上漲，國內家庭用紙製造商倍感壓力，近期不少通路業者收到製造商要調漲價格的通知，使得全民興起搶衛生紙運動。不過民眾想問，到底為什麼國際紙漿會漲價？除了因為去（2017）年智利發生史上最嚴重的森林大火外，也跟中國大陸拒收「洋垃圾」有關。

國際紙漿價格從前（2016）年開始陸續上漲，使家用衛生紙出現小漲態勢，通路業者預計 3 月中漲價，漲幅約 1 到 2 成，在預期心理下，促使民眾瘋搶衛生紙，有的通路架上空無一物，有的開門幾分鐘內就搶光，公平會將在近期逐一約談紙廠與量販業者是否有聯合漲價的行為。

為此，紙廠製造商有話要說，日前表示因為衛生紙的成本結構中，紙漿就占成本約 50%，自前（2016）年中起至今，長纖紙漿漲幅超過 50%、短纖漲幅超過 60%，所謂長纖取自寒冷地區之針葉樹種、短纖取自熱帶地區闊葉林種，兩者間有替代性，因此價格互相牽動。目前紙漿價格還在持續上漲中，而運費在過去 1 年多來也增加了 28%，包材成本也增加了 25% 到 35%。

而民眾想問，到底為何國際紙漿價格會上漲 ？其實原因跟中國大陸是全球廢料進口大國有關，過去中國大陸靠「洋垃圾」的低端回收再利用賺取廢料財，但現在為環保而開始管制廢紙進口，並加強取締紙廠汙染，再加上紙廠所需要的燃煤以及運輸成本全都上揚，導致中國大陸紙價全面高漲。

此外這一年半間，全球紙漿出口量占一成的智利更發生有史以來最嚴重的森林火災，也讓國際紙漿價格往上飆。另外，電商產業發達、快遞包裹量飆高，紙箱使用量供不應求同樣也是原因之一。據統計，2016 年大陸快遞包裹量高達 313 億個，居全球之冠，近 10 年時間就增長逾 20 倍，使用量之大可想而知。

據台灣區造紙公會表示，以國內各大紙廠來看，家用紙（含衛生紙）的營收占各公司整體營收僅 1 成到 2 成，比重並不大。但原物料、包材與運輸成本這一年半來增加不少，也壓縮到利潤，坦言已撐了一年多，只好調整賣場進價。只是民眾哀哀叫也不是沒有原因，因為之前紙漿價格也有下滑的時候，但不見衛生紙價格調降，哀怨只要價格調漲了，就回不去了！

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』