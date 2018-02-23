馬斯克嫌Uber飛行車又大又吵 Uber：用的電池和特斯拉一樣呀

馬斯克 (Elon Musk) 對飛行車並不那麼熱中，批評它「又大又吵」；但致力發展這項科技的優步 (Uber) 則回應，飛行車用的電池和特斯拉 (TSLA-US) 系出同門，和馬斯克想的不一樣。

媒體在推特上代表 Uber CEO Dara Khosrowshahi 向馬斯克提問：為什麼寧可專注於開發連接華盛頓特區和紐約的 Hyperloop 而不是空中運輸。

馬斯克拿飛行車和無人機比較，飛行車「大上 1000 倍，噪音也大上 1000 倍」。

他在推特上回應：「如果你喜歡停滯在你屋頂上空的的無人機，你真的會愛上大量飛過你頭頂的『汽車』，它們大上 1000 倍，噪音也大上 1000 倍，並且在降落時會把地面一切未固定的東西吹走。」

Uber 一直在致力研發飛行計程車，去年 11 月表示正與 NASA 合作為其建立空中交通管制系統。早在 2017 年，該公司就與達拉斯沃斯堡和杜拜政府合作，希望優先在這些城市部署其飛行車。

Khosrowshahi 回應馬斯克說，改進的電池技術，正如馬斯克的特斯拉所製造的，加上多個小型的螺旋翼，將使該公司的飛行車更環保，噪音更小。

馬斯克本周稍早透露已獲得許可，在華盛頓特區準備和初步挖掘 Hyperloop 工程。

正在印度訪問的 Khosrowshahi 則是駁斥 Uber 可能退出東南亞市場的傳言。