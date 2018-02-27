量化程式交易在前波修正慘賠 CTA基金恐遭嫌棄

CTA (Commodity Trading Advisors)(管理期貨基金) 在 2008 年因有效閃避金融風暴，而紅極一時，也成為約 10 分之 1 避險基金的主要策略。但近期尤其是 2 月初美股修正，讓 CTA 基金慘賠，讓它們可能要在這個行業漸漸失色了。

CTA 基本上採行趨勢交易的策略，透過大量數學運算的策略模型，研判市場趨勢，依多空趨勢進行投資。當市場趨勢明確，則無論多空均能獲利，反之，市場動盪或趨勢不明顯，就容易因來回止損而蒙受傷害。量化、程式交易也就成為 CTA 最為人熟悉的地方。

據《金融時報》報導，2 月對 CTA 基金來說，成了一場災難。舉例來說，Man AHL 多元投資基金在 2 月上半月，就跌了約 10%，倫敦的 AHL Evolution 及 Alpha 下挫 4-5%。GAM 的 Cantab Capital、Systematica 和 Winton 的旗艦基金，分別跌了 9.5%、7.2% 及 5.3%。

近期 CTA 表現 (圖表取自 FT.com)

這只是一些個案。JP Morgan 統計了 CTA 基金自 2016 年以來的表現，這些基金平均收益為 -3.7%，相較之下，整體避險基金行業這段期間平均獲利 19.5%，這些基金遠遠落後同業。

JP Morgan 指出，過去 9 年以來，除了 2013 及 2014 年，相較其他避險基金， CTA 基金因退休基金、主權財富基金等機構投資人需求，而得到更多的資金注入。但是經過近期的動盪之後，這些機構投資人可能撤回資金。

CTA 基金目前市值約占整體避險基金的 9.2%，JP Morgan 預估，在接下來的資金退潮之後，CTA 市值可能會回到 2014 年的低點。

先前高盛發布的報告則認為，2 月 6 日的股市劇烈下挫，CTA 基金觸發激進拋售模式，才讓市場受壓如此之重。

高盛指出，標普指數 2735 點是趨勢轉折點，周一標普指數從 2750 跌至 2649 點，正好越過趨勢轉折，帶來大量拋售。