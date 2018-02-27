金融市場撥雲見日？這3張圖表告訴你別太早下斷言

股市走高，債券殖利率走低，連被稱為一度飆升至 50 以上的 VIX 指數（又稱恐慌指數），現在也回落到 16 以下，歷經 2 月初的大動盪後，金融市場似乎又恢復元氣，但果真如此嗎？

澳新銀行（ANZ Bank）的外匯策略師 Daniel Been 和 Giulia Lavinia Specchia 認為，市場其實正在傳遞一個更為謹慎的信息，並以信貸風險上升、經濟波動性加大、跨資產相關性提高的三張圖表來說明，現在就想論斷金融市場波動結束，為時尚早。

信貸風險上升

隔夜利率和三個月美國利率之間的利差正在擴大，為流動性緊縮增添新元素，顯示感知信用風險正在上升。

隔夜利率和三個月美國利率之間的利差正在擴大。（來源：澳新銀行）

經濟波動加大

Been 和 Specchia 還指出，全球最大經濟體的經濟數據波動性較高，這表明金融市場的波動性也可能維持高檔。

經濟數據的波動性持續上升，如下圖所示，現在波動率來到 60%， 這也是市場環境更加動盪的典型前兆。正如《彭博》去年分析，經濟和金融市場波動之間的分歧只會持續很短的時間。

經濟波動率巳升高到 60%。（來源：澳新銀行）

跨資產相關性提高

跨資產相關性也正開始增加，暗示在全球金融危機之後的幾年裡，市場上出現的風險承受 (risk-on)、風險規避 (risk-off) 行為也可能會捲土重來。

也就是說，當資產波動變得更加一致時，也就意味著市場變得更容易受到衝擊，因此波動性更大。

跨資產相關性升高，通常是波動性加大的前兆。（來源：澳新銀行）

鑑於以上這些指標過去曾是金融市場波動加劇的主要指標，Been 和 Specchia 認為，對於目前的市場趨勢，仍有足夠的理由保持謹慎。