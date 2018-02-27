滬指跌逾1%創業板指放量上攻 權重板塊持續下跌調整

繼昨日全面普漲後，A股市場今日整體呈現分化走勢。滬指在3300點下方、年線上方窄幅整理，跌幅徘徊在1%左右；創業板指數則保持着1%左右的漲幅。煤炭、鋼鐵、保險和銀行等權重板塊全面下挫，家電和白酒等白馬股板塊跌幅較大。滬指收報3292.07點，跌1.13%，成交額2044億。深成指收報10807.53點，跌0.81%，成交額2566億。創業板收報1743.54點，漲0.83%，成交額820億。

盤面上，航空板塊大幅領漲兩市，航發控制(000738-CN)、航發科技(600391-CN)2股漲停，中航電子(600372-CN)、航天動力(600343-CN)漲逾9%。消息面上，26日中國大飛機C919新簽訂單，該型客機的國内外用戶達到28家，訂單總數達到815架。中國新支線客機ARJ21的國内外用戶達到21家，訂單總數達到453架。此外，零售、半導體、傳媒、5G概念等板塊亦有不俗表現。跌幅榜上，今日煤炭、銀行、鋼鐵、房地産等權重股遭遇重挫。

技術上看，目前滬指已站穩年線上方，5日和年線有形成金叉的趨勢，中期趨勢或會形成，後續震蕩向上格局可期。但滬指6連陽後，短期内不排除展開調整，消化下獲利盤。對于後市，市場突破回踩年線屬于市場正常反應，年線附近震蕩需求較大，另外3200底部紮實，支撐強勁，大可不必過度悲觀。與此同時，前期弱勢的創業板指數繼續上漲，盤面出現接力情況，市場整體氛圍良好，有利于指數的繼續上行。

作者：覃漢計

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