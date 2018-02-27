【港股午評】若非友邦(01299-HK)大市早已......

今早大市表現，令人相當相當失望，若非今早公布業績的友邦(01299-HK)股價表現突出，今早大市早已隨國指下跌。騰訊控股(00700-HK)及匯豐控股(00005-HK)均處於弱勢，注定大市無運行。午後大市升勢會否擴大？相當機會不大，投資者最好不應試圖低撈。

恆生指數中午收市報31544點，升45點；國企指數中午收市報12759點，跌74點，成交額為700.84億元。

友邦今早股價受到其業績理想，加上增加派息帶動，表現相當正常。午後會否再更上一層樓？又看看投資者對管理層對業績解畫後，是否感到滿意。

縱使友邦表現相當突出，但是其他成份股表現不爭氣，友邦獨力也難支。而弱勢的藍籌股中，內房股可以說是弱中之弱，碧桂園(02007-HK)更是今早表現最佳的內房股。午後內房股是否可以一洗頹風，收復失地？相信機會絕對不大，還是不要讓自己穿失望為佳。

內銀股今早亦轉弱。目前來看內銀股基本因素未見有太大變化，所以投資者無需要太緊張，反而待機而行為佳。

汽車股今早普遍仍有升幅，可是昨日升幅王的吉利汽車(00175-HK)卻曾一度倒跌，是否上日升幅太盡，今早獲利？總之不要太進取。

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