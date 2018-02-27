【港股解碼】信義香港溢利暴增148倍，為何業績大好股價卻跌？

2016年7月剛由信義玻璃（00868-HK）分拆於港交所創業板上市的信義香港（08328-HK）上周五晚間公佈了其2017年年度業績，公告顯示，信義香港去年全年實現收益約1.1億元（單位港元，下同），同比增長123.7%；年內溢利則同比暴增148倍，達到938.8萬元：

（整理自信義香港業績公告）

雖然單從財報數據來看，信義香港業績水準的“體量”並不算大，但從公司自身發展的角度來看，也就是和其自身往期業績表現相比起來，2017年公司業績整體表現已可說是有了相當長足的進步：這增長勢頭堪稱驚人了！

如上表所示，信義香港近幾年在收益方面保持了穩定的增長趨勢，但2017年逾1.2倍的增幅仍算得上一個不小的驚喜；此外，公司2015年還因計及上市開支錄得虧損超過450萬元，2016年也才扭虧錄得溢利6.3萬元，而2017年公司年內溢利暴增148倍，達到最近三年來盈利水準的新高位，這表現可謂強勢而亮眼。然而美中不足的是，信義香港的毛利率水準近年來連續下跌，截至2017年12月31日止年度的毛利率更創下歷年低位，僅為21.74%。

那麼信義香港這高下不平兩相拉扯的業績數據究竟有何“蹊蹺”？其在業績公告中則表示，2017年收益增長主要是由於作為集團客戶的保險公司的需求增加以及新業務分部貢獻收益所致，如此想來，公司這新業務倒是值得一看。

新業務加持，業績增長勢頭正勁

照例還是交代下背景。正如文首提及，信義香港於2016年成功自信義玻璃分拆，並在當年7月11日起正式於港交所創業板上市買賣，“獨立”後的信義香港主要於香港從事提供汽車玻璃維修及更換服務業務。而在重組及分拆上市之前，信義香港的業務就是信義玻璃汽車玻璃業務分部的一部分，除此外，信義玻璃的另兩個業務分部為建築玻璃及浮法玻璃；分拆及上市完成後，信義玻璃餘下集團繼續擁有三個業務分部，而信義香港則專注於在香港提供汽車玻璃維修及更換服務。

而前文提及的新業務則指的是，於2017年，信義香港開始將其業務範疇策略性地拓展至於中國從事鋰電池產品的生產及銷售、叉車貿易以及提供風電場管理服務及投資開發風電場專案，於是有了除汽車玻璃以外的三個新業務分部：

（截自信義香港2017年業績公告原文）

而銷售汽車玻璃並提供安裝及維修服務、生產及銷售鋰電池產品、叉車貿易及於中國提供風電場相關業務這四大業務分部中，占2017年集團整體營收比重最大的還是固有業務汽車玻璃分部，其次是叉車貿易、鋰電池產品及風電場相關業務，其各自營收占比由多到少分別為：汽車玻璃45.94%、叉車貿易28.89%、鋰電池24.68%及風電場0.49%。

這其中又以鋰電池相關業務表現最為“微妙”，因為三個新業務中只有鋰電池業務是從2016年已開始投入而2017年全年雖順利錄得營收但仍然錄得毛損的一個分部：

（整理自信義香港2017年業績公告原文）

瞄準鋰電池+風電業務，時髦的選擇？

對於新業務的開展，信義香港有自己的戰略思路。根據官方資訊，作為集團發展的策略之一，信義香港已於2017年內完成於中國設立一間用以生產鋰電池產品的廠房，而該廠房也已於接近2017年第二季度末開始商業生產，並於2017年第三季度開始銷售及交付電鋰池產品。叉車貿易方面則是基於集團的兩名動力電池客戶從事叉車生產，而集團透過與該兩名客戶議定向其購買叉車及集團開始從事以鋰電池作為動力的叉車的貿易等安排，為集團發展帶來協同效應，推動鋰電池組及集成系統與叉車的銷售，並為集團帶來新的收益來源。

另一方面，信義香港亦從事開發及銷售鋰電池儲能設施，如用於調峰調頻及穩定供電的大型製造設施電源、不間斷電源及家用儲能系統，其首個儲能產品已於2018年1月交付以供銷售。這便是信義香港業績藍圖中的新收益驅動因素之一：鋰電池組、儲能產品及叉車貿易業務。

不僅如此，信義香港還將業務範疇戰略性拓展至中國風能業務。2017年，信義香港認購了信義風能的18%股權。，後者主要從事風電場開發及經營等業務。自2017年第三季度起，集團開始向信義風能提供風電場管理服務，並已成立新風電場專案勘探小組，且可於作出可行性研究及獲得相關審批後，開始其他風電場專案的投資或建設。

不得不說，在近一兩年新能源汽車行業的爆發性發展趨勢帶動下，鋰電池行業也迎頭趕上，可謂“商機勃勃”；而新能源（清潔能源）的應用在當前以至未來相當長的一段時期內也將是不會冷卻的課題，因此，信義香港在汽車玻璃業務基礎上盡力抓住鋰電池業務及風電相關業務的新商機確實算得上一個時髦但又“保險”的選擇。

而今一紙業績報告出爐，似乎也驗證了集團這一選擇的“正確性”，不過值得玩味的是，26日開盤信義香港股價卻一度走低，截至收盤仍以2.27%跌幅報收2.15元，而全日最低曾觸2.09元，跌幅達5%。從26日股價表現來看，市場對信義香港交出的2017年成績單似乎還不是非常滿意，這其中緣由或有幾點：一來公告毛利率跌得太“順溜”，確實不大好看；二來公司年度溢利雖然較前兩年大幅回升且數據對比相當可觀，但卻仍未及上市前2014年的溢利水準；這第三嘛，也可能這業績“喜報”帶來的刺激影響已經在上月底公司盈喜消息出來之後消化得差不多了，是以昨日信義香港的股價走勢可謂克制。

不過無論如何，大方向來看業績增長都算是好消息，那便稍稍期待一下信義香港這一波新業務未來的表現吧。

■ 作者｜彭小留

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