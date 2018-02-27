IEA：到2040年 核電在中國總體電力占比料達4%

國際能源署 (IEA) 署長法提赫 ‧ 比羅爾 (Fatih Birol) 日前在倫敦一個會議上表示，隨著中國在核能發電領域的發展，未來中國將取代美國成為全球最大核能國家。

美國金融新聞媒體「市場觀察網站」在報導中援引比羅爾的話說，當今全球在建的核電機組約有 1/3 位於中國。比羅爾估計，到 2030 年中國就會超過美國成為最大的核能國家。

IEA 網站的資料顯示，2016 年，核電在中國總體電力供應中的占比為 2%。預計到 2040 年，該占比將達到 4%。

據比羅爾介紹，自上世紀 60 年代以來，美國就一直是全球核能領域的領導者，但目前 2 大問題有可能讓美國失去這一領先優勢：「核電裝機容量增加非常有限」以及「現有核電站沒有壽命延續的計畫」。

比羅爾說，同樣的情形在太陽能發電領域也能看到，中國通過實踐掌握了太陽能發電技術，降低了成本，目前已準備好對外輸出自己的技術，而且能做到比其他國家效益更高。

新華社報導，比羅爾此前在世界經濟論壇年會期間接受採訪時也說，全球能源體系轉型的同時，中國能源體系也正經歷一場「令人矚目」的變革。中國堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共用的新發展理念，壯大清潔能源產業，推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系。