〈房產〉房仲業2月交易淡 台南逆勢走揚年增19.6%

房仲業者住商機構統計今年 2 月全體系交易量，和去年同月相比，全台量縮 13.5%，各區域表現上，住商不動產統計與去年 2 月相比，台南增加 19.6%，是唯一增加的區域，在其他行政區都出現交易量萎縮格局，並以新北市量縮 31.1% 最多。

其他如高雄、台中、台北市、桃園的 2 月交易量，都較 2017 年同月萎縮 15-20%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，由於工作天數影響，2 月往往是一年中交易件數最少的一個月，若是卡到農曆春節連假，交易量將更清淡，今年 2 月由於季節性因素使然，但買氣仍在，預估春節年後交易將會回春。

就住商機構統計全台體系交易狀況，和去年同月相比，台南增加 19.6%，是唯一增加的區域，其他行政區皆量縮，又以新北量縮 31.1% 最多，其次是高雄 20.8%，台中 17.5%，北市 15.9%，桃園 15.3%。

徐佳馨分析，去年因農曆新年較早，季節性因素提前在 1 月份發酵，今年 2 月工作天數少，許多買方提前在一月交易，甚至提前到去年 12 月，也讓 2 月交易量不佳。

徐佳馨認為，在六都表現上，除台南外其餘區域都量縮，但近幾個月台南交易量波動較大，後續仍需觀察，才能確認買氣是否回春，此外，各區域價格修正已經打底，不過在前景未明，買方信心受到影響的狀況下，自然交易狀況也不如理想。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年 2 月 6 日的花蓮地震，又讓老屋安全問題重新被檢視，雖說政府推動更新與強化結構，不過民眾仍有疑慮，影響所及，也讓老屋交易遲滯，後續發展是否能讓老屋屋主願意更新，進而帶動一波新展望，這將是值得留意的一個重要轉折點。