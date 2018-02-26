現在享樂放棄購屋！難保將來住陽台的不是你？

前不久，有民眾在網路論壇上 po 出「陽台也能出租成房間」的照片，更妙的是，還真的有民眾願意承租，每個月的租金還高達 5,000 元！這樣的景象真是嚇壞了打定一輩子「只租不買」的租屋族。不過，也有人認為「室雅無需大」，租屋客說不定存錢是為了更遠大的目標（出國或買車，當然也包括買房子），一切都是自己的抉擇，自己高興就好，不必太在意別人的目光。

沒錯，人生是自己要過的，許多事情都是自己的權利與自由，而沒有「對」與「錯」的問題，只是民眾「居住」的抉擇和一般「吃喝玩樂」的抉擇完全不一樣，當你做出「一輩子只租不買屋」的決定之前，還是得再三思量才行！

年輕時想要當個快意的租屋客，是一個很正常的想法，可以無拘無束、想換就換、想搬就搬離現居地，但是隨著年紀越來越增長，到了適婚年齡、也有了合意的對象時，租屋客最常被問到的一句話就是：「結緍後，你們要住哪裡？」最慘的是，會提問這句話的人通常是另一半的父母，而這些父母們總是握有這段姻緣的生殺大權！

當然，能接受「只租不買屋」的房客，找到的伴侶通常也會是能接受長期「租屋」的另一半，但是這只是「通常」。萬一年輕時個性叛逆、打定主意當個「拒絕買屋的小子」，到了適婚年齡後，遇到了「要有自用住宅，不然不嫁」的女朋友時，到時候再來存錢、追房價買房子，恐怕就後悔莫及了！

不過，人生還是要想得樂觀一點，就當作結婚之後，兩人還是願意以「租屋」的方式一輩子走下去，省下來的錢再繼續出國旅遊、增廣見聞或是一圓買名貴汽車的美夢。然而，隨著小孩子出生、長大，家裡堆放的東西也會呈現倍數的增長，只好一段時間就上演「大搬家」的戲碼。

在越搬越累、房租租金也越來越高的情況下，不如來碰碰運氣，抽籤看看能不能幸運入住地方政府設置的便宜又好用的出租住宅。但是租屋族不知道的是：每個地方政府所推出來的出租住宅，都不會讓符合申請資格的家庭住一輩子，因為公家的出租住宅是社會大眾的資源，不是救濟性質的社會福利，最多租了公營的出租住宅 6 年（除非有特殊情況才能再延長）你還是得搬走、靠自己。

此時身為人父、人母的自己才會去想到：難道將來小孩也要過著這種隨時要搬遷的「遊牧」生活嗎？因為自己現在根本沒有房子可以留給小孩，那麼老的時候不就更慘？這個時候再萌生「買房子」的念頭，恐怕又更晚了！因為就算此時的房市價格沒有大漲過，租屋存下來的錢也早就在「及時行樂」時花掉了。 所以還是老話一句… 買房子要趁早！至於網路上的 XX 話，聽聽就好。

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