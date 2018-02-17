〈狗年企業徵才〉兩大房仲徵才萬人迎回暖 永慶需求5000人規模最大

全台房市緩步築底中，房仲業者也看好房市擴量築底的量能潮，包括永慶房產集團、信義房屋 (9940-TW) 等今年皆宣布調薪，房仲業者並在今年將大舉發出徵才召集令，統計房仲業者今年求才人數將逾 2 萬人，其中永慶需求 5000 人規模最大。

由全台連鎖房仲業者提出的求才人數據統計總計超過 2 萬人，並以永慶集團及東森房屋提出各募集 5000 人的規模最大；除擴大招募第一線業務員工，也在尋求科技、品牌行銷、法務等各類專才。信義房屋則指出，房仲業務需要高度專業，信義房屋只募集全無房仲經驗的人才加入。

全台房市 2017 年下半年已現起色，預期 2018 年可望延續買氣，迎接年後的轉職潮，永慶全集團將徵才 5000 人，永慶房屋業管部塗振宏經理表示，參考 2017 年表現傑出的百大超級業務員中，具有服務或是業務相關經驗，有過去經驗加分並作為服務基礎，只要進一步學習房產專業，就可以快速進入狀況。同時，除擴大招募第一線的業務菁英外，也歡迎科技、品牌行銷、法務等各類專才加入。

永慶房屋也強調推出許多創新管理制度，包含工作 8 小時、前 9 個月保障每月 5 萬元、360 小時教育訓練以及學長姐帶領學習的師徒達人制度。並希望實踐「聰明工作，健康生活」的目標。

去年不動產市場買氣回溫，許多房仲業的店績效都大幅優於前年，住商機構副總經理劉明哲表示，由於住商機構有住商不動產及大家房屋兩個品牌，因此今年擴大徵才 3000 人，住商機構每年都會有徵才計畫，除了業務人員外，儲備幹部、店秘書都是主要徵才職務，無論有無經驗，都可挑戰業務工作。

隨著房市景氣回溫，「房仲業務」也成了不少人轉職的選項之一，信義房屋表示，未來將會積極投入分店所在商圈的精耕細作，提升對在地客戶的服務量能，因此每間分店人數將從原本的 5-7 人大幅提高， 2018 年設定徵才目標 3000 人。新進業務員工前 6 個月採固定保障月薪 5 萬元，且於 2015 年起新增的「30 天工作鑑賞期」，即讓新人在受訓滿 30 天時決定是否喜歡信義房屋並願意留下來繼續工作，若想轉換跑道離開，除保障月薪之外，再給轉職金 5 萬元。