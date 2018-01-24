〈房產〉新北新興重劃區建案「降價換成交」 房仲業憂：未來買氣堪慮

新北市板橋江翠北側重劃區及土城暫緩發展重劃區，是目前新北市最火熱的兩個重劃區，部份建案銷售情況也不錯，但房仲業者則指出，建商一再跟進降價，長期的價格戰就像是嗎啡，會造成購屋人麻痺，換言之，只有價格不再下跌，買氣才會回升。

房仲業者也強調，新北市江翠北側重劃區以及土城暫緩發展重劃區周邊房價，也受此重劃區內「降價換成交」的降價風影響價格走勢。

中信房屋副總劉天仁指出，江翠北側重劃區及土城暫緩發展重劃區兩個重劃區內建案，只有打價格戰才有銷售量，換句話說，通常區域內的第一個案子，以低價搶進市場，會造成銷售熱潮，但其他追隨者如果不跟進，必然滯銷；如果追隨者以更低價格搶進市場，則價格戰將開打。初期價格戰會促使購屋人趨之若騖，但長期價格戰就像是嗎啡，會造成購屋人麻痺。

劉天仁推估，新北市江翠北側重劃區及土城暫緩發展重劃區兩個重劃區的推案潮，應該會從現在起一直延續到第 3 季以後，如果建商或代銷業者的銷售策略不做改變，預料土城暫緩發展重劃區空殺空的情況會在第 2 季前就會發生，屆時將發生買氣停滯的情況。

至於板橋江翠北側重劃區，由於該區首推案是 2016 年 7 月，經過近 1 年的空殺空洗禮，目前該區預售屋價格甚至演變成不同區位，但卻是均一價的情況，在價格不再競跌下，近期買氣才稍有回升。劉天仁表示，板橋市中心房價經過江翠北側重劃區近一年半的價格戰後，造成新成屋及中古屋遭受波及，與房價高點相比，跌幅約 17.3%，為新北市各行政區跌幅首位。