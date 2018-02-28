〈房產〉雙北市房產交易升溫 市場關注焦點在木柵、板橋及新店

包括永慶及信義房屋 (9938-TW) 等房仲業者統計，雙北市今年前 2 月的成交量都出現雙位數的年成長，而由永慶房仲網統計雙北市今年以來網路物件點閱的排行前 5 名熱門社區，台北市文山區就囊括 3 個，包括「觀星台北」、「水沐青華」與「國賓伊頓」。

而在新北市部分，今年以來的點閱前 5 名則集中在板橋及新店，包括板橋區的「巨蛋」、「超級 F1」社區以及新店區的「美河市」、「玉上園」、「湯泉二期」

永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，農曆春節假期是家族團圓的日子，長輩最常關切的話題就是子女是否成家立業，而購置房產是人生大事，該如何擁有適合居所，需要較多時間考慮，也需要家庭充分討論。統計今年以來到新春開工間購屋族在網路物件點閱上發現，台北市以總價 1800 萬以內中低總價的房產為主，吸引首購族看屋，在房價修正之際，挺進台北市；新北市則是以 2000 萬左右的中高總價房產需求較高，受到換屋族青睞。

由永慶房仲網統計，台北市網路物件熱門點閱前五名的社區依序為：「觀星台北」、「甲桂林山莊」、「水沐青華」、「國賓伊頓」與「金磚密碼」；如以點閱物件的平均房屋坪數觀察，35 坪以下的物件較熱門，其平均總價約在 1800 萬元以內。而人氣第 1 名的「觀星台北」社區為文山區木柵路二段 109 巷屋齡超過 20 年的社區，該社區具備環山綠地的優美景觀，社區巴士可達捷運萬芳醫院站，附近還有傳統市場、小型量販店，生活機能成熟，住戶以年輕小家庭居多，目前 2-3 房的物件最熱門，總價約 1400 萬元左右，吸引許多購屋族點閱。

此外，謝志傑分析，台北市 35 坪以下熱門點閱社區，還有北投區中山北路七段 219 巷的「甲桂林山莊」及中山區雙城街 19 巷的「金磚密碼」；「甲桂林山莊」鄰近溫泉區，環境清幽，鄰近天母與石牌商圈，由於屋齡超過 30 年，購屋總價相對便宜，物件多為 1600 萬元以內，至於「金磚密碼」有飯店式管理，鄰近捷運中山國小站與民權西路站，交通便利且產品多元，吸引購屋族青睞，去年實價揭露行情約每坪 61-70 萬元之間。

至於，新北市熱門點閱前五名社區，有「巨蛋」、「美河市」、「玉上園」、「湯泉二期」及「超級 F1」，謝志傑表示：前 5 名社區中有 3 個社區房屋坪數在 45 坪以上，平均購屋總價約在 1900-2400 萬元間。新店「美河市」社區鄰近小碧潭及市公所雙捷運站，區域規劃商務、購物、休閒娛樂與住宅等複合機能，交通便利，總戶數約 2200 戶左右，目前銷售中的物件多，有利購屋選擇與價格比較，吸引購屋族點閱，該社區去年實價揭露行情平均為 42-54 萬元之間。

謝志傑進一步分析：45 坪以上的熱門點閱社區，還有新店區寶橋路的「玉上園」及溪園路的「湯泉二期」。屋齡約 5 年的「玉上園」，戶數約 1000 戶，鄰近七張捷運站與新店交流道間，該社區部分座向面對交流道，因此房價相對便宜，加上該社區銷售中的物件量多，應是吸引購屋族點閱了解的原因，該社區去年實價揭露行情平均房價為每坪 40-51 萬元之間。而「湯泉二期」社區總戶數約 2000 多戶，有多元休閒的公共設施，可滿足多元的活動需求，常吸引三代同堂的購屋客群，去年實價揭露行情平均為每坪 36-47 萬元之間。

在市場交易熱度方面，永慶統計今年 1-2 月交易量，全台交易量較去年同期成長 23%，北市增加 37%，新北成長 22%。而信義房屋統計該公司今年前 2 月雙北市交易量年增 19%，台中市年增 21%，六都前 2 個月交易量都優於去年同期。信義房屋預估，今年以來房市買氣可望延續至 329 檔期以後。