【異動股】軟件服務板塊走勢活躍 銀之傑(300085-CN)等4股漲停

今日早盤，軟件服務板塊走勢活躍，截至發稿，銀之傑(300085-CN)漲停報15.49元，奧飛數據(300738-CN)漲停報58.74元，新晨科技(300542-CN)漲停報33.13元，科藍軟件(300663-CN)漲停報26.38元，寶信軟件(600845-CN)漲8.24%報24.29元，漢得信息(300170-CN)漲7.56%報14.66元，晨鑫科技(002447-CN)漲6.27%報5.93元，長亮科技(300348-CN)、四方精創(300468-CN)、遠光軟件(002063-CN)等紛紛大漲超6%，旋極信息(300324-CN)、東方國信(300166-CN)、科大國創(300520-CN)等股紛紛上漲逾5%。

消息面上，2月24日，根據工信部網站披露消息，為貫徹落實《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》，加快推進工業互聯網創新發展，加強對有關工作的統籌規劃和政策協調，經國家制造強國建設領導小組會議審議，決定在國家制造強國建設領導小組下設立工業互聯網專項工作組。

此外，最近工信部公布了2017年中國軟件行業整體運行情況。從各指标數據來看，(1)2017年中國軟件行業整體收入增速回升，2017下半年增速回升較為明顯，體現下遊景氣度回暖。(2)利潤增速快于收入增速，2017年一到四季度利潤增速逐季度提升。(3)軟件行業人員規模平穩增長，工資總額增速穩定，人均工資增速有所提升。(4)分領域來看，IT服務收入占比過半，增速最快。

中泰證券分析認為，軟件行業收入增速有望繼續保持穩中較快增長。第一，從整體大的宏觀背景來看，随着國内宏觀經濟的企穩，軟件需求景氣度也會随之回升(一般IT投入周期落後于宏觀經濟半年到一年時間)。第二，從行業發展趨勢來看，雲化進程和智能化趨勢有望繼續驅動企業加大新的IT建設，拉動IT産業需求。第三，從上市公司層面來看，從最近的業績預告和部分公司披露的一季報預告來看，行業内一些公司業績在最近的兩三季度出現了一定的邊際向好變化。

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