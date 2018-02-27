【異動股】區塊鏈概念卷土重來 易見股份(600093-CN)等3股漲停

今日早盤，區塊鏈概念集體爆發，截至發稿，易見股份(600093-CN)漲停報15.83元，新晨科技(300542-CN)漲停報33.13元，科藍軟件(300663-CN)漲停報26.38元，安妮股份(002235-CN)漲9.07%報10.95元，晨鑫科技(002447-CN)漲6.81%報5.96元，四方精創(300468-CN)、遠光軟件(002063-CN)等紛紛大漲超6%，高偉達(300465-CN)、恒銀金融(603106-CN)、飛天誠信(300386-CN)等股紛紛上漲逾4%。
消息面上，網易、360、藍港互動等企業近期先後推出區塊鏈遊戲。業内人士表示，細分品類遊戲挖掘細分人群需求，拓展行業規模。大廠商研發、運營等方面具備競争優勢，市場份額擴大，行業將加速洗牌。
國泰君安指出，區塊鏈發展生態逐漸豐滿，傳媒行業將成主要受益對象。區塊鏈技術可幫助遊戲行業有效解決“孤島化”、寡頭壟斷等問題，促進遊戲資産确權體系完善，提升行業整體效率，為行業發展注入新動力。
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