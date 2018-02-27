【異動股】芯片股持續走強 通富微電(002156-CN)等2股漲停

今日早盤，半導體概念股持續走強，截止發稿，通富微電(002156-CN)漲停報11.33元，上海新陽(300236-CN)漲停報30.73元，富瀚微(300613-CN)漲7.69%報170.81元，捷捷微電(300623-CN)漲7.27%報62.87元，國科微(300672-CN)漲6.71%報48.22元，浪潮信息(000977-CN)、富滿電子(300671-CN)均大漲超6%，江豐電子(300666-CN)、昌盛機電(300316-CN)、亞翔集成(603929-CN)、華燦光電(300323-CN)等股紛紛走高漲逾4%。

消息面上，2018世界移動通信大會2月26日在西班牙巴塞羅那開幕，華為于當地時間25日在西班牙巴塞羅那發布了華為首款符合3GPP标準(全球權威通信标準)的5G商用芯片。巴龍5G01和基于該芯片的首款3GPP标準5G商用終端，标志着華為率先突破了5G終端芯片的商用瓶頸。

據媒體報道，近期半導體矽晶圓缺貨現象持續發酵，首季報價敲定再漲10%-15%。半導體矽晶圓廠表示，首季包括日本信越、勝高等主要矽晶圓廠每片報價再調漲10%-15%，12英寸矽晶圓每片報價已站上90美元。此前，業者估計12寸矽晶圓全年漲幅可逾二成。業内人士表示，除12英寸矽晶圓缺貨現象較為嚴重之外，8英寸矽晶圓也已開始缺貨。甚至随着功率半導體需求強勁，6英寸矽晶圓供應也吃緊。

此外，據報道，蘋果公司正與中國長江存儲洽談，希望采購其NAND閃存芯片用于iPhone。業内人士稱，長江存儲可能要到2020年之後才能以蘋果要求的标準進行量産。雖然初期的訂單量可能不大，但長江存儲剛成立就能獲得蘋果的青睐說明國産存儲器不容小觑。

市場對芯片國産化的熱情期待，在資本市場掀起漣漪。昨日芯片國産化概念風生水起，全天大漲5.95%，在一衆題材概念指數中名列前茅。

當前，蘋果主要從東芝、西部數據、SK Hynix和叁星電子為iPhone采購NAND芯片。根據Gartner數據，蘋果的NAND采購量占全球15%。今年下半年，長江存儲將正式量産NAND 閃存芯片。雙方如果最終達成協議，最早2019年將可以供貨。

有數據顯示，蘋果是全球全球最大的NAND閃存芯片客戶，占全球需求的約15%。長江存儲主要股東包括中國集成電路産業投資基金和紫光集團等。

在國際市場上，谷歌公司已經將旗下的“AlphaGo”芯片推向商用。近期，谷歌宣布將谷歌雲TPU機器學習加速器測試版向海外用戶開放。

國泰君安證券認為，谷歌此次使用雲服務的方式，對外開放自身頂尖深度學習能力，一方面是自身芯片服務走向是杭甬，進入塬本由英偉達、Intel等傳統硬件巨頭主導的市場，更重要的是，結合谷歌的AI開放平台TensorFlow，推動了人工智能的發展。

中泰證券認為，全球産業進展超越預期，基于人工智能、汽車電子、物聯網、工業控制、5G通信等創新持續，2018年半導體芯片行業超級周期持續。

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