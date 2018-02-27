通膨成長緩慢情況下 韓國央行宣布維持利率不變

據《彭博社》報導，韓國央行 (BOK) 在 27 日召開會議，在擔心經濟前景的風險，以及家庭負債水平創新高情況下，韓國央行決定維持基本利率不變，等待進一步的經濟擴張，此決定與分析師預期的一致。

彭博社對 17 位分析師進行調查，所有分析師都預測韓國央行將保持利率不變決定，將基本利率 7 天期附買回利率 (benchmark seven-day repurchase rate) 維持在 1.5%。

豐業銀行亞太區經濟研究所所長 Tuuli McCully 在韓國央行做決定前受訪表示，此時通膨壓力不大，考慮到貿易、貨幣政策和地緣政治相關的外部風險，韓國央行在未來幾季應維持謹慎態度，McCully 認為：「我們預計下一次加息時間點為 2018 年中」。

韓國的經濟基礎穩固，韓國央行在 1 月份時，將 2018 年的增長預測提高至 3％，通膨預期則是調整至 1.7％，低於 2％的目標。通膨率在 1 月份時下跌至 1％。

韓國經濟前景的外部風險包括美國強勢的貿易保護主義，以及美國聯準會的升息速度快於預期，聯準會預計今年將升息多達 4 碼，而韓國央行則預計升息 1 至 2 碼。這將使美國的利率高於韓國，使韓國的資產吸引力下降，大多數韓國政府債券的殖利率已低於美債殖利率。

藍：十年期美債殖利率 紫：十年期韓債殖利率 圖片來源：investing.com

韓國央行總裁李柱烈上週表示，韓國央行今年對聯準會升息的回應，將取決於他們如何影響韓國的經濟和通膨。而李柱烈的任期將在 3 月 31 日結束李柱烈，但下任總裁是誰尚不確定。

經濟學家在另一項調查中表示，在聯準會加快升息步伐、韓國通膨上升速度緩慢以及家庭債務攀升下，即將上任的新韓國央行總裁的政策選擇受限，7 位經濟學家中有 6 位認為，無論誰被任命為新總裁，他們對利率的預測都將保持不變。