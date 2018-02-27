升息誰受惠？美小型銀行股基本面穩如泰山

部份投資人因即將到來的升息因素，開始刪減投資組合內的股票持倉。然而，《MarketWatch》報導，部份產業中還是有所謂的「升息受惠股」，如小型銀行股就有機會從高利率環境中獲利。

報導指出，Hennessy 小額金融基金的 38 檔中小型銀行，大多為資產敏感類型銀行，意思是資產表上的借貸時辰通常比存款人的時辰短。舉例來說，如 Fed 聯準會開始升息，其借貸客戶獲得的利率將更快更新，而存款人的利率則較晚更新，使銀行的資金價差成長，提高獲利。

Hennessy 小額金融基金股價趨勢圖 / 圖：谷歌

雖然 Hennessy 基金的股票殖利率 5 年來起伏不定，但管理資產約 68 億美元的 Hennessy 在小額銀行的投資組合中分佈均勻。Hennessy 基金經理人 David Ellison 自賣自誇的說道，投資的銀行股「都仰賴與零售投資人的定存與活存，而非機構或企業的資金」，相較之下，如金融海嘯來襲，資金量的穩定度將備受肯定。

Hennessy 小額金融基金投資組合 / 圖：Hennessy

除此之外，Ellison 提道小額銀行的借貸也較為保守，風險也較容易控制。Morningstar 給予 Hennessy 基金 4 顆星評級，同時，3 年、5 年、及 10 年的報酬率也都優於 Russell 2000 指數的大盤，及 Russell 2000 指數的金融大盤。然而，其表現卻不及 Russell 2000 大盤及金融大盤的 15 年報酬率。

Hennessy 小額金融基金投資類型佔比 / 圖：Hennessy

值得一提的是基金最大佔比的 Hingham 銀行 (HIFS-US)，毛利為 31.23%，較業內同比的 24.13% 高。其 17.54 的本益比及股價也以 1 年來的 8.23% 穩定成長。

其他佔比較高的銀行如 Opus 銀行 (OPB-US)、加州銀行 (BANC-US)、及 FCB (FCB-US)。