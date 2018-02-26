數字旗下518人力銀行年後轉職熱 估3月人力需求仍強

數字科技 (5287-TW) 今 (26) 日表示，據旗下 518 人力銀行統計，許多知名連鎖餐飲業者，紛紛在農曆春節過後積極招募人才，目前服務業徵才需求已逾 8 萬筆，預計 3 月還會有一波人力需求動能。

根據 518 人力銀行統計指出，包括統一超商、清心福全、胖老爹美式炸雞等眾多知名連鎖餐飲業者，都在春節後積極招募人才，且為吸引人才加入，有業者祭出 4 萬月薪的正職、及時薪 200 元的兼職職缺。

518 人力銀行表示，春節過後通常為轉職潮旺季，且受到景氣好轉影響，讓員工勇於換工作，近期線上約有 27 萬名服務業人才開啟履歷，而目前服務業徵才需求已超過 8 萬筆，支撐人力需求成長。

518 人力銀行指出，從 2015 年起，服務業徵才力道持續攀升，每年在 518 人力銀行上徵才的餐飲與門市職缺需求，已連續 3 年成長幅度達 20%。

數字科技 1 月合併營收 1.18 億元，較上月增加 1.27％，年減 1.25%。展望本季，數字表示，預期在農曆春節假期加上年終紅包效應推升下，搭配各遊戲廠商推出新款或改款遊戲，8591 線上虛擬寶物買氣可望增溫，且農曆年後轉職需求強勁，可望帶動 518 人力銀行徵才與求才業務，此外，新車與新房提供的大量資訊服務，有助推升廣告業務需求，激勵平台營收與獲利成長。