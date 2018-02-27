全世界都在盯著聯準會新主席 他卻高度關注這個通膨指標

摘要：美國 1 月 PCE 數據和歐元區 2 月 CPI 初值即將公布，新任聯準會主席鮑威爾也將首次公開露面。投資者高度關注這兩個通膨數據，以及鮑威爾關於通膨和利率的看法，以此判斷央行的下一步行動。

本周，重磅經濟數據將密集公布，包括兩大備受關注的通膨指標：美國 PCE 和歐洲 CPI。

美國 1 月 PCE 數據將於台北時間周四 21:30 公布，路透社匯總的分析師預期核心 PCE 中位數為年增率增長 1.5%，持平於前值。

這是聯準會用於決定貨幣政策的關鍵指標，它從 2012 年中以來一直低於 2% 這一聯準會通膨目標。

歐元區 2 月 CPI 初值將於台北時間周三 18:00 出爐，彭博社匯總的分析師預期中位數為年增率增長 1.2%，略低於 1.3% 的前值。

鮑威爾（Jay Powell）將於本周三和 3 月 1 日分別向國會作他上任聯準會主席以來的第一次證詞。他對通膨和利率的看法備受關注。

鮑威爾首秀

新加坡 LGT 銀行投資策略師 Roy Teo 表示，鮑威爾很可能就經濟前景發表樂觀表態，但強調在評估通膨率是否會上升時要保持耐心。

MFR Inc. 經濟學家 Joshua Shapiro 認為，鮑威爾將繼承葉倫的政策，但市場對他使用的措辭高度敏感，看看他的講話內容會不會與之前聯準會的基調有任何偏離。

換句話說，如果鮑威爾放鬆了對經濟和通膨的擔憂，言語中看多美國經濟前景，或者對通膨表達了擔心情緒，那麼投資者一定會作出相應的反應。

彭博社猜測，在鮑威爾和他的聯儲同僚們尋求將接近九年的經濟增長延續下去，他們可能願意忍受通膨率溫和升高，突破 2% 的目標位，最高可能容忍到 2.5%。

前聯準會官員 Laurence Meyer 稱：「一些鷹派官員在會議上的觀點讓我感到吃驚，他們說只要保持在 2.5% 下方，通膨的溫和超標並不會讓他們擔心。」

截至目前，美國通膨指標在 1.7% 附近。

美國 PCE

儘管全市場都在關注鮑威爾的第一次公眾講話，而他本人將密切留意聯準會最鍾愛的通膨指標：PCE 數據。

分析師們預計，1 月 PCE 年增率增長有可能與前值持平，但環比會出現加快增長。

多數經濟學家預計，PCE 在春季結束之前都會徘徊在 2% 下方。聯準會自己估計，PCE 在整個 2018 年都不會達到 2%。他們在遞交給國會的最新報告中，表達了對通膨增速的不確定立場。

投資者也關注 PCE 數據，以此判斷聯準會今年究竟打算如期升息 3 次還是計劃增至 4 次。

如果美國 PCE 指標更加接近 2%，聯準會就可能更積極地提高利率， 而較高的借貸成本可能會對經濟造成衝擊。

聯準會將進一步升息這一點已經毋庸置疑，關鍵是升息速度將會有多快。

今年 2 月，美國股市經歷了多年來的首輪劇烈波動，原因是美國勞工部的就業報告顯示薪資乃至整個物價通膨水平高於預期，引發了市場關於聯準會可能加快升息步伐的預期。

新加坡 LGT 銀行投資策略師 Roy Teo 認為，如果 1 月 PCE 果真年增率增加 1.5%，則聯準會 3 月政策會議上調今年升息次數預期的門檻將相對較高。

歐元區 CPI

上周公布的歐元區 1 月 CPI 持平預期，並未顯示出歐元區通膨有進一步回升跡象。

華爾街日報文章預計，歐盟統計局的數據將顯示，2 月消費者價格指數 (CPI) 上漲速度進一步放緩，位於歐洲央行設定的略低於 2% 的目標下方。

雖然歐元區 19 國經濟增長處於十年來最強勁狀態，失業率也在下降，但歐洲央行在經過了前所未有的努力後，物價攀升壓力卻未能達到同等程度。 這凸顯出歐洲央行陷入了困境。

西太平洋銀行（Westpac）研究分析師 Tim Riddell 稱，CPI 將成為歐洲央行下次貨幣政策會議的關鍵，歐洲央行的內部人員變動也備受關注。

『新聞來源／華爾街見聞』