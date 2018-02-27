【異動股】一個交易 保利協鑫(03800-HK)林達(01041-HK)反應如此大

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保利協鑫(03800-HK)公布，以每單位3.5加元(約21.65港元)認購多倫多證券交易所創業板上市的鋰礦業公司Millennial約163.62萬個單位，總代價約為572.67萬加元(約3542萬港元)；及倘超額配售權獲行使，按相同價格額外認購最多18.63萬個單位，額外代價最多65.2萬加元(約403萬港元)。 此外，保利協鑫控制25.49%股權的林達(01041-HK)亦以每單位3.5加元認購Millennial 13.42萬個單位，總代價約為46.95萬加元(約290萬港元)。 Millennial 主要從事收購、勘探及開發鋰礦業權，目標成為鋰電池行業具競爭力之供應商。Millennial 在阿根廷薩爾塔省資源豐富的「鋰三角」持有2個項目。 董事會認為，隨著化石燃料汽車向電動汽車轉型，加上電子設備之鋰離子電池穩定增長，鋰需求預期將持續增長。董事認為，集團藉此可將投資擴展至收購、勘探及開發鋰礦業權之業務以及能源相關行業，並拓闊集團之收入來源。 林達控股開市之後股價一路拉升，現報0.6元，升0.105元，升21.212%。成交2980萬股，涉資1750萬元。保利協鑫現報1.29元，升0.03元，升2.381%。成交1660萬股，涉資2130萬元。