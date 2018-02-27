〈鮑威爾國會聽證〉鮑威爾首秀 分析師：這2個場景攸關美股和美元命運

美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間週二 (27 日) 晚間 21:30 發佈新任主席鮑威爾 (Jerome Powell) 的證詞，23:00 左右，鮑威爾將在國會前作證。分析師指出，「延續性」政策具有兩面性，對股市和美元走勢截然不同。

自 2012 年擔任 Fed 理事以來，鮑威爾的投票總是與多數人保持一致，從未持異議。他也很少公開發表關於貨幣政策聲明，這使得不確定高企。

FXStreet 分析師 Yohay Elam 撰文指出，鮑威爾可能會給出與他的前任主席不同的答案，他接受過一些專業的培訓，以避開那些會給市場太大衝擊的東西。但政策的「延續性」會出現 2 個主要場景，將影響著股市和美元未來的走勢。

場景一：鴿派場景

若鮑威爾在聽證會上傳達「延續性」資訊，是否意味著要在 2018 年繼續升息？這體現在 2017 年 12 月以及之前的「點陣圖」中。儘管 Fed 的構成略有改變，但堅持 3 次息將代表著連續性。

如果他沒有傳達一個直接的資訊，市場將會評估其措辭的重點。如果他傾向於謹慎，等待看到更多的薪資資料，等待近期減稅和財政刺激措施的影響等，他的資訊將被視為「鴿派」。

在這種情況下，市場將會鬆一口氣。市場將繼續得到 Fed 的支持。美元將會下跌，而股市將會因較為寬鬆的貨幣政策路徑而上漲。目前處於漲勢的貨幣如歐元和澳元可能比其他貨幣受益更多。

場景二：「鮑威爾恐慌」場景

但連續性也可能意味著堅持對經濟數據的依賴。數據依賴是 Fed 經常傳遞的資訊，其希望在行動之前看到經濟的發展。隨著工資和通膨的上升，意味著 Fed 將加速升息，今年可能升息 4 次，而不是 3 次。

鷹派資訊會是怎樣的呢？如果他對經濟感到樂觀，看到進一步的增長，並受到工資和物價發展的鼓舞，市場可能會開始消化 2018 年升息 4 次的概率。

在這種情況下，股市將會在鷹派資訊中暴跌，美元將會上漲。那些已經很脆弱的貨幣如英鎊和加元將遭受比其他貨幣更大的損失。

鮑威爾的首次證詞受到密切關注。市場希望獲得 2018 年利率的線索，並瞭解鮑威爾在任期內的立場，對 Fed 主席的鷹派定價與鴿派定價，投資人將會字斟句酌。