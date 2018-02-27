【權益變動】ECITECH(08013-HK)遭控股股東兼主席吳泰榮出售20%股份

據港交所最新消息顯示，2018年02月21日，ECITECH(08013-HK)遭控股股東主席兼執行董事吳泰榮透過其全資控制ECI Asia Investment Limited在場外以每股平均價0.234港元減持好倉3.2億股，涉資總代價7488萬港元。減持後，吳泰榮持股量由1,200,000,000股減少至880,000,000股，持股比例由75%降至55%。

ECITECH于2月22日公布，董事會獲公司控股股東ECIAsia(由公司執行董事兼主席吳泰榮全資擁有)告知，控股股東于2018年2月21日與楊碩(公司之獨立第叁方)訂立買賣協議。根據買賣協議，ECIAsia同意出售及楊碩同意從ECIAsia收購3.2億股之公司股份，相當于公司現已發行股份總數約20%，售價為每股股份0.234港元，總代價7488萬港元。

于該公布日期及緊接出售完事項成後，楊碩將持有3.2億股股份，相當于已發行股份總數的20%。ECIAsia將持有8.8億股股份，相當于已發行股份總數之55%。ECIAsia將繼續擔任控股股東。

公告顯示，楊碩現為恒發瑞德物聯(天津)電子商務有限公司之董事長，該公司主要從事生物保健與大健康産品業務。其曾在香港證券交易所上市公司下的金屬冶煉公司工作。同時，他在中國北方之房地産行業有着豐富的投資經驗。

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