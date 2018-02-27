宏華集團(00196-HK)獲中海油授予可燃冰技術創新聯盟成員

宏華集團(00196-HK)公布，近日，公司全資附屬公司四川宏華石油設備有限公司獲由天然氣水合物(可燃冰)國家重點實驗室落戶單位中海油集團授予「天然氣水合物技術創新聯盟成員」。

此次獲得授牌，標誌著公司成為國內目前唯一一家專註於天然氣水合物(可燃冰)綠色固態流化開採裝備開發的企業。也意味著公司作為天然氣水合物前沿研究單位，將承擔更多、更重要的海洋天然氣水合物開發技術與裝備的研究。公司自2012年便已積極佈局海洋新能源開發，於同年與西南石油大學、中海油合作建設世界首個海洋非成巖天然氣水合物固態流化開採實驗室，並已於2017年建成投入使用。2016年，以四川宏華為主要參研單位、中海油研究總院牽頭申報的國家重點研發計劃《海洋水合物試採技術和工藝》獲得國家批準和資金支援。

目前，公司水合物研發核心團隊7人，其中碩士學歷以上6人，副高職稱以上3人，建成了完善的研發體系。公司目前獲得課題研發任務——海洋水合物固態流化開採概念研究及試採挖掘機原理機研製，將以實現海底試採挖掘機器人原理機研製與試驗為目標。

天然氣水合物，又稱可燃冰，是由甲烷和水分子在低溫高壓的情況下結合在一起的化合物，因形似冰塊卻能燃燒而得名，是一種燃燒值高、清潔無污染的新型能源。可燃冰分布廣泛而且儲量巨大，目前世界已探測資源量約為2100萬億立方米，估算資源量大約相當於全球已探明煤、石油和天然氣總資源量的兩倍，科學家們認為其約可供人類使用1000年，是今後替代石油、煤等傳統能源的首選。

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