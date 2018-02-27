【異動股】友邦保險(01299-HK)今早剛公布業績 盤前升逾4%

友邦保險(01299-HK)公布，截至2017年11月30日上年度新業務價值增長28%至35.12億美元；年化新保費上升19%至60.92億美元；新業務價值利潤率增長4.1個百分點至56.8%，新業務保費現值利潤率由2016年的9%上升至10%營運溢利創造強勁。

股東應佔盈利61.2億美元，按年升46.97%。每股基本盈利51美仙。派發末期息74.38港仙，按年增加16.67%。

期內，國際財務報告準則稅後營運溢利上升16%至46.47億美元，內涵價值營運溢利增長19%至69.97億美元，內涵價值營運回報上升110個基點至16.6%。內涵價值權益為518億美元；內涵價值增加80億美元至501億美元，期內產生的基本自由盈餘增13%45.27億美元，自由盈餘為123億美元，匯款淨額為21億美元。集團主要營運公司AIA Co.按香港保險業條例基準計算的償付能力充足率為443%。

友邦保險盤前報66元，升2.8元，升4.43%。成交65.46萬股，涉資4150萬元。股價上升一定是業績良好。不過，花旗發出報告，指其新業務保費今年上半年面對挑戰，股價不吸引。

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