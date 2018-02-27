上會家數翻番 A股上市公司并購重組再趨活躍

據上海證券報2月27日報道，A股市場并購重組的節奏正在悄然提速。據對2018年以來證監會并購重組委10次會議審核結果的統計，2018年至今共有23家企業上會，3家被否決，過會率達87%。以并購重組委第10次會議時間2月9日為參照時間點，去年同期并購重組委僅召開5次會議，總計審核10家上市公司重組事宜，數量不及今年同期的一半。

與之相對應的是，上市公司并購重組重新趨于活躍。據統計，2018年至今已經有32家上市公司發布重組預案，去年同期為22家;停牌擬披露重大事項的公司已有106家，而去年同期隻有47家。

值得注意的是，監管層面對于并購重組已然給出明确的指向。據上交所披露，A股市場并購重組已現四個“回歸”，即标的回歸實體本源、溢價回歸理性水平、股價回歸價值投資及舉牌回歸産業邏輯。2018年，將在繼續從嚴監管并購重組的基礎上，重點支持新技術、新業態、新産品通過并購重組進入上市公司，繼續支持産能過剩行業的兼并重組和産能出清。

在2018年至今并購重組委審核的23家公司中，總計有3家公司的重組方案被否決，分别為長城影視、中環股份、國旅聯合。從并購重組委提出的審核意見看，上述公司所購标的資産均存在持續盈利能力不穩定的弊病，不符合《上市公司重大資産重組管理辦法》第43條規定。由此可見，交易過程中，标的資産持續盈利能力以及是否涉及關聯交易是審核過程中的重中之重。

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