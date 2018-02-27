人社部：養老金累計結餘達4.12萬億

據新華網消息，人社部副部長遊鈞昨日在國新辦新聞發布會上表示，2017年企業職工養老保險基金的累計結餘是4.12萬億，累計結餘資金可以支付17.3個月，确保養老金的發放沒有問題。

遊鈞介紹，就業方面，在經濟增速放緩、結構調整深化、勞動力高位運行的情況下，就業形勢穩中有進，全國城鎮新增就業達到1351萬人，城鎮失業人員再就業558萬人，就業困難人員實現就業177萬人，均超額完成全年目标任務。城鎮登記失業率連續4個季度保持在4%以内，去年年末降至3.9%，是2002年以來的最低水平。就業局勢持續穩定，成為經濟社會發展一個突出亮點，對經濟社會發展起到了基本的支撐作用。

人社部副部長張義珍強調，就業工作确實在這些年來取得了非常突出的成績，就業狀況持續改善，連續5年每年城鎮新增就業都達到1300萬以上。城鎮登記失業率和調查失業率都保持在較低的水平，特别是城鎮登記失業率2017年年底達到了3.9%的水平，這是2002年以來的新低，這也說明就業狀況總體上是好的。

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