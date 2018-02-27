俄鋁(00486-HK)與主要股東聯系人訂立多項服務協議

俄鋁(00486-HK)公告，集團成員公司與公司主要股東En+的聯系人已訂立合約及附件，據此，En+的聯繫人同意向集團成員公司提供維修服務。根據新維修服務合約及先前披露的維修服務合約的條款，截至2018年12月31日止財政年度，集團應付En+的聯繫人的年度交易總金額估計約為 1277.2萬美元。
集團一間成員公司(作為賣方)已與Deripaska先生╱En+的聯繫人(作為買方)訂立塬料供應合約。截至2018年12月31日止財務年度，集團根據新塬料供應合約及先前披露的塬料供應合約應付予Deripaska先生╱En+的聯繫人的年度交易總金額估計約為 1773.3萬美元。
集團一間成員公司與En+的一名聯繫人已訂立附件，據此，En+的聯繫人已同意向本集團成員公司提供運輸服務。截至2018年12月31日止的財政年度，集團根據新運輸合約及先前披露的運輸合約分别應付En+的聯繫人的年度交易總金額估計約為2007.6萬美元。
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