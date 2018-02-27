世界移動通信大會開幕 5G、AI技術成焦點

2018世界移動通信大會2月26日在西班牙巴塞羅那開幕，5G、AI(人工智能)、VR(虛擬現實)技術和互聯網成為焦點。此前一天，華為在巴塞羅那舉行發布會，介紹了其首款符合全球權威通信标準的5G商用芯片——巴龍5G01和基于該芯片的首款标準5G商用終端，标志着華為率先突破了5G終端芯片的商用瓶頸。

雖然在過去幾屆的MWC上就已經看到過5G技術的身影和概念，但從今年的MWC開始，5G作為下一代移動網絡的發展趨勢，將會有更加具體的計劃。

越來越多的公司開始推廣自己的5G商業計劃，并且已經有很多公司開始進行5G網絡的測試。在本屆MWC上會看到具體的5G發展時間表，以及在未來幾年中5G網絡會給我們帶來哪些具體的好處。目前包括三星、華為、諾基亞和高通等公司都已經開始進行5G網絡測試，而在本屆平昌冬奧會上，5G網絡也已經小範圍測試使用。AT&T更是宣布從今年下半年開始面向部分用戶推出5G網絡服務。

A股市場上，昨日5G、芯片國産化等概念股也聞風而動。業内人士表示，5G、物聯網、人工智能以及全雲化、數字化、智能化等主題有望成為市場關注焦點，進而帶動相關概念板塊持續走強。

來源：證券時報

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