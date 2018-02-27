當代置業(01107-HK)建議發行美元計值的綠色優先票據

當代置業(01107-HK)公布，建議發行美元計值的綠色優先票據。倘若發行票據，公司擬將建議票據發行所得款項為若干現有債務再融資。公司或會應市況變動調整其未來計劃，並可能因此會重新調配建議票據發行所得款項的用途。票據將作為綠色債券發行，旨在為符合綠色債券準則且具有環境效益的新增及現有項目及業務提供資金。

建議票據發行的完成取決於市況及投資者的興趣。票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將通過由國泰君安國際、德意志銀行、匯豐、交銀國際、上銀國際、上海浦東發展銀行香港分行、UBS、VTB Capital及中泰國際(作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)的入標定價程序釐定。在落實票據條款後，公司、附屬公司擔保人及首次買方將訂立購買協議。公司擬進行美元計值的優先票據國際發售。

公司擬以附屬公司擔保人為票據提供擔保並通過質押所有附屬公司擔保人的股本作抵押。國泰君安國際、德意志銀行、滙豐、交銀國際、上銀國際、上海浦東發展銀行香港分行、UBS、VTB Capital及中泰國際已獲委任為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而滙豐已獲委任為建議票據發行的獨家綠色結構顧問。

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